بيع أول سيارة جمس همر بيك أب في مزاد بـ 9.4 مليون ريال

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – جمس همر هي واحدة من أهم سيارات البيك أب الكهربائية القادمة في الساحة بمعدلات أداء مدهشة وحضور قوي وداخلية تجمع بين العملية والتطور التقني.. وقد تم بيع أول نسخة من همر بيك أب على الإطلاق في مزاد باريت جاكسون بسعر 2.5 مليون دولار (9.4 مليون ريال).

ويُذكر أن باقي نسخ “الإصدار الأول” لهمر الجديدة تم بيعها خلال ساعة واحدة فقط العام الماضي بسعر 112,595 دولار (421,000 ريال)، وسيتم توصيل الوحدات لاحقاً هذا العام.

في خريف 2022، ستبدأ جمس بتقديم فئة 3ْX بسعر 100,000 دولار (375,000 ريال)، بينما سينطلق الإصدار الأساسي EV2 في ربيع 2024 بسعر 79,995 دولار (300,000 ريال).

كما تنوي جمس الكشف عن نسخة همر SUV في الثالث من أبريل، والتي ستشارك معظم مواصفاتها ومكوناتها مع نسخة البيك أب مثل الشاسيه والمحركات والداخلية.