هل يمكن تشغيل مكيف السيارة بدون تشغيل المحرك؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في الصيف في منطقتنا العربية، يصبح المكيف من أهم الأجزاء في السيارة التي لا غني عنه لمواجهة حرارة الجو العالية، لكن دائماً ما كان يثار تساؤل وهو إذا كان من الممكن تشغيل المكيف بدون تشغيل المحرك؟

أجاب خبراء السيارات أنه عند تشغيل المكيف بدون تشغيل المحرك فإن الهواء الخارج منه لن يكون بارداً، ويرجع ذلك الأمر إلى أن كمبريسور المكيف لا يعمل إلاّ عند تشغيل المحرك، أما الهواء الذي يخرج من المكيف فهو هواء المروحة، حيث أنها تعتمد على طاقة البطارية في تشغيلها من دون الحاجة إلى تشغيل المحرك.

وأكد الخبراء على أن المكيف كي يقوم بوظيفته على تبريد مقصورة السيارة بكفاءة عالية فإنه يحتاج إلى تشغيل محرك السيارة، وذلك من أجل عمل الكمبروسر.

وفي نفس السياق، يثار دائماً تساؤل أخر لبعض قائدي السيارات، وهو هل توجد هناك خطورة من تشغيل المكيف فور تشغيل محرك السيارة مباشرة، أم يجب الانتظار بضع دقائق لتشغيله؟

في الواقع ينتشر بين السائقين اعتقاد يزعم أن مكيف السيارة يبعث مستويات خطيرة من الأبخرة المسببة للسرطان عند تشغيله مباشرةً بعد تشغيل السيارة، لكن بالطبع هذا الاعتقاد غير صحيح أبداً، ولا يوجد أي ضرر من هذا الأمر، ولا يوجد خطر على صحة قائد السيارة والركاب.