اخبار السيارات

سيارات هوندا 2021 متاحة الآن بدون دفعة أولى أو تحويل الراتب

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alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري SFL، على سيارات هوندا تحت شعار عرض الخير.

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السيارات المشمولة في العروض:

جميع سيارات هوندا لدى الوكيل عبدالله هاشم.

مميزات العروض:

  • بدون تحويل راتب
  • بدون دفعة أولى
  • يشمل جميع القطاعات وللسعوديين والمقيمين
  • الحد الأدنى للراتب 5,000 ريال
  • المعدل السنوي يبدأ من 4.7%
  • الدفعة الأخيرة تصل إلى 40% ويُمكن تقسيطها على مدة تصل إلى 3 سنوات

في حين يتم إصدار أمر الشراء بنفس يوم تقديم الطلب وتوفر تفويض داخلي طيلة مدة التمويل، وكذلك فخدمات ما بعد البيع جميعها إلكترونية لزيادة راحة العُملاء.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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