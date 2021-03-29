كل ما نعرفه عن لوسيد جرافيتي SUV الفاخرة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعمل لوسيد موتورز المدعومة من الصندوق السيادي السعودي على تطوير SUV كهربائية فاخرة باسم “جرافيتي”، مع خطط بطرحها خلال 2023 بعد عام من انطلاق موديل إير سيدان، ونستعرض لكم أهم المعلومات المتوافرة عن الـ SUV الجديدة ومواصفات الأداء المتوقعة.

التصميم

نعلم من الصور التشويقية والتسريبات السابقة أن جرافيتي ستشارك معظم ملامح تصميمها من موديل إير سيدان، مثل المصابيح الخلفية النحيفة المحيطة بالأركان وتصميم المقدمة والشكل الانسيابي للجسد، ولكن سيزداد حجم السيارة بطبيعة الحال لدعم 7 ركاب في الداخلية.

الأداء

ستشارك جرافيتي SUV المنصة مع موديل إير، مع مشاركة المحركات الكهربائية كذلك بقوة تتراوح بين 480 و1080 حصان، ما سيضعها في منافسة مباشرة مع أسرع وأقوى سيارات الـ SUV في الساحة.

الفئة الأعلى في مجال جرافيتي ستتسارع من الصفر إلى 100 كلم\س في حوالي 3 ثواني فقط، مع نظام دفع كلي ومدى 830 كيلومتر لكل شحنة بحد أقصى.

الداخلية الفاخرة

لوسيد إير تتمتع بداخلية بديعة تدمج بين الفخامة والتطور التقني بشكل متقن، وستبني جرافيتي على هذا.. ومن المتوقع مشاركة شاشة موديل إير العملاقة قياس 34 إنش والتخلي عن الأزرار التقليدية، مع سقف زجاجي واسع و32 مستشعر للكاميرات والرادارات لدعم القيادة النصف ذاتية.

السعر

لا توجد تأكيدات رسمية على الأسعار حالياً ولكن من المتوقع أن تكون جرافيتي أغلى بقليل من إير، والتي ستبدأ من 70,000 دولار (262,000 ريال) وتصل إلى 131,500 دولار (493,000 ريال) للفئة الأفخم.