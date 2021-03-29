فورد إف 150 الكهربائية تظهر بالشكل التخيلي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعمل فورد على أكبر تغيير في تاريخ F-150 الممتد لـ 73 عاماً، وهو طرح نسخة كهربائية بالكامل للبيك أب الأعلى مبيعاً في أمريكا، مع استهداف بدء الإنتاج في النصف الأول من 2022.

وقد لمحت الصور التجسسية السابقة للشكل المحتمل للبيك أب الكهربائية، والآن نرى تصميماً تخيلياً للبيك أب من اليوتيوبر TheSketchMonkey، والذي فضل الاتجاه المحافظ الهادئ في تصميم الخارجية.

أهم تغيير هو إغلاق الشبك الأمامي لعدم الحاجة إليه لتهوية المحرك الكهربائي مع وضع حروف FORD” كبيرة على المقدمة بشكل مماثل لإصدارات رابتر، كما وضع المصمم شريط LED ضوئي بين المصابيح الأمامية مع تحديث التصميم الجانبي بعض الشيء.

ويستعد العديد من شركات السيارات لإطلاق موديلاك بيك أب كهربائية خلال العامين القادمين، أهمهم همر الجديدة بقوة 1000 حصان وريفيان R1T، وتيسلا سايبرتراك، كما أعلنت لوسيد موتورز عن خطط لتطوير بيك أب كهربائية خلال الأعوام الستة القادمة.