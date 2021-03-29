تعرف على نسبة انخفاض حوادث الطرق في السعودية خلال 2020

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت وزارة النقل السعودية عن إنجازاتها الكبيرة خلال العام المُنقضي 2020، فيما يخص رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق للتقليل من نسبة الحوادث والوفيات في المملكة.

وأوضحت الوزارة أن العام الماضي شهد جهودًا كبيرة للارتقاء بشبكة الطرق في المملكة، وشمل ذلك مشاريع لتعزيز السلامة والصيانة ما أسهم في خفض الحوادث بنسبة 21% والوفيات 24% والإصابات 20%، بجانب تنفيد أعمال السياج عالي الشد بطول أكثر من ألفي كيلومتر وحواجز معدنية 492 كيلومتراً وخرسانية 343 كيلومتراً، بالإضافة إلى تركيب وصيانة أكثر من 12 ألف لوحة تحذيرية وإرشادية وأكثر من 427 ألف وحدة من العلامات الأرضية.

وأشارت الوزارة إلى أنها وسّعت شبكة الطرق بأكثر من 2.3 ألف كيلومترًا لربط مناطق المملكة ببعضها، وفحصت أكثر من 5 آلاف جسر؛ تعزيزًا لمكانة المملكة التي تحتل المرتبة الأولى عالميًا على صعيد مؤشر شبكة الطرق، وفقًا لتقرير التنافسية العالمي.