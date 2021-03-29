داعش يسيطر على مدينة بموزمبيق عقب 5 أيام دامية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن تنظيم داعش الإرهابي الإثنين، السيطرة على مدينة بالما الساحلية في شمال موزمبيق عقب اشتباكات لعدة أيام مع قوات الأمن.

يأتي ذلك عقب هجوم بدأه التنظيم الأربعاء الماضي وتخللته اشتباكات استمرت ثلاثة أيام وأوقعت عشرات القتلى والجرحى.



وقال التنظيم الإرهابي، في بيان، إن الهجوم استهدف ثكنات عسكرية ومقرات حكومية، وأسفر عن السيطرة على المدينة وقتل العشرات من الجيش الموزمبيقي وأقباط ورعايا دول أجنبية.

وكان متحدث باسم قوات الدفاع والأمن في موزمبيق قد ذكر الأحد، أن عشرات الأشخاص قتلوا في هجوم على بلدة بالما الشمالية هذا الأسبوع.

وأكد المتحدث باسم قوات الدفاع والأمن في موزمبيق، أن من بين القتلى 7 لقوا حتفهم في كمين تعرض له موكب سياراتهم لدى محاولتهم الفرار.

وقال المتحدث عمر سارانجا، للصحفيين، إن مئات من السكان المحليين والأجانب أُنقذوا من البلدة الواقعة قرب مشاريع فرنسية للغاز قيمتها 60 مليار دولار.

وشن إرهابيون هجوما على البلدة الساحلية الأربعاء، ما أجبر السكان على الفرار للغابات المحيطة، في حين لجأ عمال وموظفو منشآت الغاز وموظفون حكوميون إلى فندق "أمارولا بالما".

من جانبها ذكرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية أن متعاقدا بريطانيا قُتل في الهجوم الإرهابي.

والسبت، حررت السلطات في موزمبيق أكثر من 180 شخصا بينهم موظفون وعمال أجانب حوصروا لمدة 3 أيام داخل فندق "أمارولا بالما".