إصابة سائق عراقي في تفجير استهدف رتلا للتحالف الدولي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الإثنين، إصابة سائق عراقي، إثر استهداف رتل للتحالف الدولي في محافظة بابل، جنوب العراق.

وقالت الخلية، في بيان حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه، إن "رتلاً للدعم اللوجستي للتحالف الدولي بشركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، تعرض لانفجار عبوة ناسفة على طريق الحلة السريع بالقرب من جسر الدغارة ضمن قاطع مسؤولية مديرية شرطة محافظة بابل".

وأسفر التفجير- بحسب البيان- عن احتراق إحدى المركبات وإصابة سائقها العراقي، حيث تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج ، مشيرا إلى أن الرتل استمر بالحركة نحو وجهته المقصودة.

وتدخل أرتال التحالف الدولي اللوجيستية عامها الثاني من الاستهداف المتكرر بين الحين والآخر، في هجمات تتبناها مليشيات مسلحة تتبع لإيران.

ورغم الإجراءات الأمنية والاحترازات التي اتخذتها سلطات بغداد الأمنية، فإن مسلسل الاعتداءات على مصالح القوات الأمريكية وقوات التحالف متواصل.

