شركة الجميح للسيارات تختار “مساندة” شريكا لإدارة عملياتها اللوجستية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – وقعت شركة الجميح للسيارات اتفاقية مع شركة مساندة للخدمات اللوجستية، تم بموجبها اعتماد “مساندة” شريكا أساسيا لتوفير الحلول اللوجستية لسيارات كاديلاك، وشبفروليه، وجي إم سي، وجي أيه سي في المنطقة الغربية. وتتضمن حلول “مساندة” التخليص الجمركي والنقل وتوفير مساحات التخزين الكبيرة والمزودة بأحدث تقنيات نظم إدارة المستودعات، بالإضافة إلى الحلول المبتكرة والمخصصة وفق احتياج ومتطلبات عملائها.

قام بتوقيع الاتفاقية السيد وليد الجميح, مدير عمليات التشغيل لشركة الجميح للسيارات والسيد عبد الله رياض، المير العام لقطاع السيارات بشركة مساندة، و من شأن هذه الاتفاقية توفير خيارات متنوعة وعلى درجة عالية من الجودة نظرا لما تتمتع به مساندة من خبرة طويلة ومتراكمة في توفير وصياغة الحلول اللوجستية الموثوقة بالغة الدقة لكبرى العلامات التجارية العالمية وأشهرها في قطاع السيارات والمنتجات الاستهلاكية، والتي كانت سببا في استحقاق مكانة “مساندة” ككيان قيادي ورائد في مجال العمليات اللوجستية.

وينص العقد على أن تقوم “مساندة” بتوفير خدمات تشغيلية تشمل تسلم السيارات من الموانئ ونقلها إلى مستودعات التخزين والقيام بأعمال التصنيف داخل مساحة تتجاوز الستمائة ألف متر مربع، ونقلها حسب طلب العميل إلى مراكز العرض والاستلام المختلفة، مطبقة خلال هذه الرحلة أعلى معايير التشغيل والسلامة في مجال العمليات اللوجستية. هذا بالإضافة الى تقديم خدمات الدعم الفني والإداري والتقني بما يضمن تجربة مريحة لعملائها.

وفي هذا الصدد، عبر السيد عبد الله نور عن سعادته بهذا الاتفاق مع واحدة من أعرق شركات توزيع السيارات في المملكة العربية السعودية، إذ يمثل العقد نجاحًا إضافيا لقطاع السيارات في شركة مساندة ودليل على الثقة الكبيرة في قدراتها، مبديا تفاؤله لما ستفضي إليه هذه الشراكة والتي تضيف حافزًا جديدًا للارتقاء بخدماتها القائمة على التزام صارمٍ بالجودة والدقة بما يليق بمكانة شركة الجميح للسيارات على خارطة سوق السيارات السعودي.