مرسيدس EQS “إس كلاس السيارات الكهربائية” تكشف داخليتها بالكامل

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كما فعلت مرسيدس مع إس كلاس القياسية، ستكشف الشركة عن النسخة الكهربائية لها EQS بالتدريج، لتبدأ بالداخلية التي تتمتع بتصميم مستقبلي مميز وأكبر شاشة في عالم السيارات.

شاشة “هايبرسكرين” الجديدة تمتد لـ 56 إنش وستتوفر بشكل اختياري في EQS، وتحتوي قطعة الزجاج الموحدة على ثلاث شاشات فرعية، الأولى هي لوحة العدادات 12.3 إنش أمام السائق، والثانية 12.3 إنش أمام الراكب الأمامي، والثالثة في المنتصف 17.7 إنش للنظام الترفيهي المركزي والتحكم في وظائف السيارة.

كما وضحت مرسيدس إن EQS ستتوفر بخيار آخر للداخلية للراغبين في تصميم مماثل لمقصورة إس كلاس الجديدة، بشاشة ترفيهية 12.8 إنش ولوحة عدادات رقمية 12.3 إنش.

من أهم مزايا داخلية EQS الجديدة هي المساعد الرقمي لمرسيدس، والذي ينفذ مختلف أنواع المهام بالأوامر الصوتية كما يقدم اقتراحات متعددة لتحسين تجربة القيادة، باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما ستتوفر EQS بتقنية تعرف على الوجوه، والتي تتمتع بتطبيقات متعددة مثل خدمة التحقق من الشخصية عبر الوجه، أو متابعة حالة السائق أثناء القيادة للتدخل في حالة غفلته أو نومه.

وسنعلم المزيد عن السيارة الكهربائية الجديدة وقت تدشينها في 15 أبريل، مع العلم أن مرسيدس أكدت في الماضي على توفرها بعدة بطاريات مختلفة بسعة 108 كيلوواط\س ومدى 700 كيلومتر للفئة الأفخم.

