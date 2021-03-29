لكزس RCF 2021 متاحة الآن بدون دفعة أولى أو تحويل الراتب

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري SFL، على سيارات لكزس عبداللطيف جميل، بالتعاون مع شركة عبداللطيف جميل للسيارات.

السيارة المشمولة في العرض:

لكزس RCF 2021

مميزات العرض:

بدون تحويل راتب

بدون دفعة أولى

يشمل جميع القطاعات وللسعوديين والمقيمين

الحد الأدنى للراتب 5,000 ريال

المعدل السنوي يبدأ من 4.7%

الدفعة الأخيرة تصل إلى 40% ويُمكن تقسيطها على مدة تصل إلى 3 سنوات

ويتم إصدار أمر الشراء بنفس يوم تقديم الطلب وتوفر تفويض داخلي طيلة مدة التمويل، وكذلك فخدمات ما بعد البيع جميعها إلكترونية لزيادة راحة العُملاء.