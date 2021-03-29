على خطى آبل وهواوي.. شاومي تخطط لطرح سيارة كهربائية

ياسر رشاد - القاهرة - كتب: باسل الحلواني

يبدو أن الفترة القادمة سوف تشهد مفاجآت جديدة تتعلق باقتحام عمالقة التقنيات لعالم السيارات الكهربائية، فبعد إعلان آبل وهواوي عن اعتزامهما تصنيع مركبات كهربائية، تسعى عملاق التقنيات الصينية شاومي، لإنتاج سيارة كهربائية داخل مصانع شركة صناعة السيارات الصينية جريت وول.

ودخلت "شاومي"، التي تعد واحدة من أهم وأكبر شركات الهواتف الذكية في العالم، في محادثات فعلية جادة مع جريت وول،

لاستخدام إحدى مصانعها لإنتاج مركبة كهربائية تحت علامتها التجارية.

وبخلاف تصنيع الهواتف الذكية، فإن شركة "شاومي" تصنع العشرات من الأجهزة المتصلة بالإنترنت، بما في ذلك الدراجات البخارية وأجهزة تنقية الهواء وأفران طهي الأرز.

يشار إلى أن شركة "جريت وول" ومقرها باودينجن تعد أكبر شركة لتصنيع الشاحنات الصغيرة في الصين، وأطلقت العام

الجاري علامة تجارية قائمة بذاتها للسيارات الكهربائية والذكية، كما أنها تبني مصنعا للسيارات الكهربائية في الصين مع شركة "بي إم دبليو إيه جي" الألمانية.

وفيما رفضت "شاومي" التعليق على أنباء تصنيعها للسيارات الكهربائية، أكدت شركة "جريت وول " في بيان لها إنها لم تناقش مثل هذه الشراكة مع "شاومي".

وأغلقت أسهم شركة التكنولوجيا الصينية شاومي على ارتفاع بلغ 6.3٪، كما أنهى سهم مصنع "جريت وول" في هونج كونج مرتفعا بنسبة 10.4٪، وذلك بعد الإعلان عن مخططات "شاومي" بشأن تصنيع السيارات الكهربائية، .