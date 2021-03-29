بنتلي تقترب من طرح سيارة جديدة فائقة السرعة

ياسر رشاد - القاهرة - كتب: باسل الحلواني

تستعد شركة صناعة السيارات البريطانية الفارهة بنتلي، إطلاق أيقونتها كونتيننتال GT Speed الجديدة فائقة السرعة.

وتعتمد على سواعد محرك 12 أسطوانة سعة 6.0 لتر وبقوة 485 كيلووات/659 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 900 نيوتن متر.



وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة Continental GT Speed ثنائية الأبواب، والتي يزيد وزنها عن 5ر2 طن، من الثبات إلى 100 كم/س في غضون 5ر3 ثانية، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 335 كلم/س.

وزودت السيارة الجديدة بإمكانية توجيه المحور

الخلفي لمزيد من الرشاقة بالإضافة إلى تحسينات على نظام التعليق الهوائي ونظام نقل الحركة، مع التجهيز بفرامل فائقة من الكربون والسيراميك وقفل تفاضلي بتحكم إلكتروني على المحور الخلفي، كما يهيمن الطابع الرياضي على المقصورة الداخلية، وتتميز السيارة من خلال الملامح التصميمية الشرسة، وشبكة المبرد المعدلة المطلية بلون داكن.