شاهد كيف أصبح الجيل الجديد من جيلي إم جراند

ياسر رشاد - القاهرة - كتب: باسل الحلواني

أعلنت عملاق صناعة السيارات الصينية جيلي، عن اعتزامها إطلاق نماذج جديدة معدلة من سيارات إم جراند، الشهيرة تحت اسم إم جراند S.

وقالت "جيلي"، إن النماذج الجديدة التي سيتم تقديمها من جيلي إم جراند S، في عدد محدود من الأسواق العالمية خلال المرحلة الأولى في مقدمتها السوق الروسية.

ومن المقرر أن يتم إطلاق سيارات جيلي إم جراند S الجديدة بمحركات بنزين سعة 1.4 لتر بعزم

141 حصانا، ومحركات توربينية من أسرة Volvo Drive-E بسعة 1.5 لتر تولد عزما يعادل 177 حصانا، مرتبطة بنواقل حركة أوتوماتيكية بسبع أو تسع سرعات.

وقامت الشركة الصينية بإجراء تعديلات على الهيكل الخارجي للجيل الجديد من جيلي تغييرات كبيرة مقارنة بالجيل السابق من إم جراند، إذ سيصبح هيكلها أكثر انسيابة وستكون الخطوط في تصميم أكثر

بروزا، كما سيعدل شكل المصابيح الأمامية والخلفية وستضاف إليها تقنيات إضاءة حديثة تمنحها قدرات أكبر، وستتغير في هذه المركبات تصاميم ممتصات الصدمات وأشكال فتحات العوادم أيضا.

وحصلت المقصورة الداخلية للسيارة على أنظمة مولتيميديا متطورة تتفاعل مع الأوامر الصوتية للسائق، وسيتغير موقع الشاشة في واجهة القيادة لتصبح بارزة من منتصفها، كما سيتغير تصميم أزرار التحكم بأنظمة الصوت والتكييف.

وزودت السيارة بباقة متميزة من أنظمة أمان، تشبه تلك الموجودة في سيارات فولفو، مثل أنظمة الفرملة التلقائية التي تحمي من الاصطدامات الأمامية والجانبية مع السيارات الأخرى على الطرقات.