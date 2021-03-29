نيسان كيكس متاحة بعرض للكاش والتمويل بدون دفعة أولى

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة بترومين نيسان، ولايفوتك العرض على شراء أو تقسيط سيارات نيسان لفترة محدودة.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:

نيسان كيكس 2020

مميزات العرض:

– عرض السعر النقدي يبدأ من 51,990 ريال – عرض التقسيط يبدأ من 699 ريال شهرياً

الشروط والأحكام: