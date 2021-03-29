نيسان كيكس متاحة بعرض للكاش والتمويل بدون دفعة أولى

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة بترومين نيسان، ولايفوتك العرض على شراء أو تقسيط سيارات نيسان لفترة محدودة.
*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.
السيارة المشمولة في العرض:
- نيسان كيكس 2020
مميزات العرض:
– عرض السعر النقدي يبدأ من 51,990 ريال
– عرض التقسيط يبدأ من 699 ريال شهرياً
الشروط والأحكام:
- بدون دفعة أولى
- سعر العرض النقدي لا يشمل ضريبة القيمة المضافة والسعر يشمل قيمة الخصم في حالة الدفع النقدى فقط.
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لعملاء التقسيط, القسط الشهرى يشمل ضريبة القيمة المضافة وخصم نقدى ويخضع لشروط بنك الراجحى والبنك المركزى السعودى ومحسوب طبقا لمعدل نسبة مئوية 8% ودفعة مقدمة 15%.
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العرض سارى حتى 31 مارس 2021.