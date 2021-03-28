أبرز الخدمات المقدمة من يلو لعملائها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – منذ أن تأسست الوفاق لتأجير السيارات (يلو) في مطلع القرن 21، وهي تحافظ على مكانتها ضمن احد أشهر وأكبر شركات تأجير السيارات بالسعودية طيلة عقدين من الزمن، وهي تسعى دائماً لتحقيق رضا عملائها التام عبر مجموعة من الخدمات الكبيرة التي تقدمها لهم داخل المملكة، وفي عدة دول مجاورة، ونستعرض خلال المقال أهم هذه الخدمات.

عضوية يلو

حرصت يلو دائماً على توفير أفضل الخدمات لعملائها حرصاً على راحتهم فقدمت لهم عضويات أميالي والتي تنقسم إلى ثلاثة مستويات هي العضوية:

الصفراء الفضية الذهبية

مع خصومات هائلة لأصحاب العضويات والعديد من المميزات مثل اكتساب الأميال واستبدالها مقابل أيام تأجير مجانية وغيرها الكثير.

العضوية العائلية

حيث تتيح يلو إمكانية إضافة الزوجة والأولاد إلى حساب المستأجر لديها كي يتمتع أفراد عائلته بنفس مميزاته، وهو ما يوفر الكثير من النفقات.

الصيانة المتنقلة

تمتلك خدمة الصيانة المتنقلة في يلو أسطول من السيارات المجهزة بمختلف المعدات الضرورية والفنيين المدربين لصيانة السيارات عند استئجارها من العميل.

خدمة التأجير طويل الأجل

خدمة تأجير السيارة لفترة زمنيّة محددة يتم الاتفاق عليها، مقابل رسوم ثابتة وتكون مقدمًا عبارة عن دفعة أوليّة، ثم يليها دُفعات شهرية طوال مدة العقد، مع العديد من المميزات:

حرية اختيار نوع السيارة.

يحق للعميل صيانة مجانية طوال فترة العقد

الحصول على سيارة بديلة في حالة وجود عطل فني بالسيارة.

خدمة عملاء على مدار الساعة.

هذا والجدير بالذكر أن يلو تقدم أسطول ضخم ومتنوع من السيارات الحديثة، حيث يبلغ عمر خدمة السيارة 24 شهر كحد أقصى.

الموقع الإلكتروني لـ يلو: اضغط هنا

رقم الحجز: 920002909

تحميل تطبيق يلو للهواتف الذكية: قوقل بلاي – آبل ستور