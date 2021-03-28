فئات انفينيتي Q50 2021 في السعودية Infiniti Q50

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – انفينيتي Q50 2021 هي سيدان فاخرة تعرضها صانعة السيارات اليابانية بأسواق المملكة العربية السعودية عند وكيلها الحصري شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة، وتمتاز بتصميمها الأنيق ومقصورتها عالية الفخامة، واليوم سنتعرف على فئاتها وأسعارهم ومواصفاتهم بالسعودية.

خيارات المُحرك

في البداية، تحصل انفينيتي Q50 2021 على قوتها من محرك بست أسطوانات مزدوج التيربو سعة 3.0 لتر يولد قوة 300 أو 400 حصان مع عزم دوران يبلغ 400 أو 475 نيوتن.متر، وتتصل المحركات بناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات.

الراحة والرفاهية

تتوفر السيارة بنظام التعليق الديناميكي الرقمي والذي يأتي بإعدادين مميزين، وهما القياسي للتوجيه المريح والديناميكي، أو الرياضي لمرونة أفضل، كما تتوفر ستة أنماط مميزة للقيادة، أو خصص لنفسك نمطاً معيناً، لتقوم السيارة بتعديل المحرك ونظام التعليق وناقل الحركة وإعدادات التوجيه للتناغم مع اختيارك ومزاجك.

وبالنسبة للتوجيه، فيُمكنك الاستفادة من واحدة من ثلاثة أنظمة توجيه متقدمة، وهي التوجيه الهيدروليكي القياسي يوفر استجابة أخف أثناء الركن مع توجيه أكثر إحكاماً في السرعات العالية، أو التوجيه الكهربائي، أو التوجيه الرقمي الأول من نوعه والذي يعزز أدائها في المنعطفات.

الأمان

تتوفر السيارة بالعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق النشطة والتي تشتمل على:

تقنية التحكم الذكية بتثبيت السرعة

نظام التدخل لمنع التصادم الخلفي

نظام التحذير التنبؤي قبل الإصطدام الأمامي

نظام التحذير من وتفادي مغادرة حارة السير

نظام التحذير من مغادرة حارة السير ونظام منع مغادرة حارة السير

الفرملة الطارئة في حالات التوجه الأمامي مع خاصية اكتشاف المشاة.

نظام التحكّم النشط للحفاظ على المسار

نظام التوجيه المباشر المتكيّف

نظام شاشة الرؤية الشاملة بزاوية 360 درجة

نظام الإنارة الأمامية المتكيفة

استخدام الفولاذ عالي الصلابة للمحافظة على سلامتك في حالات التصادم

المظهر الخارجي

تتمتع السيدان الأنيقة بمظهر خارجي يحمل ملامح انفينيتي الخاصة، بدءً من غطاء المحرك ذو الموجة الثنائية، إلى شكل النوافذ الخلفية على شكل هلال، كما تتميز بمظهر منخفض وواسع وديناميكي، مع جنوط ألومنيومية، بالإضافة إلى مصد أمامي رياضي مع خطوط متدفقة وفخمة، وجنوط أنيقة مقاس 18 أو 19 بوصة حسب الفئة، وفتحة سقف كهربائية.

يحصل الشبك الامامي على لمسات راقية من الكروم، كما تتميز بمصابيح أمامية ليد بشكل هلالي مميز، وفي الخلف، يحصل الصندوق الخلفي على إطار أنيق، مع مصد خلفي جديد، ومصابيح خلفية ليد تعكس تصميم المصابيح الأمامية وفتحات عادم رياضية تُعطي طابعاً رياضياً أنيقاً.

المقصورة

تأتي داخلية السيارة مجهزة بأفضل الجلود والمواد الفاخرة وتصميمها الهندسي عالي الحرفية، حيث تعزز عجلة القيادة الرياضية سيطرتك على الطريق، مع مقبض ناقل حركة ملفوف بالجلود، بينما تم تصميم المقاعد لدعم طريقة جلوسك والتأكد من راحة الرُكاب، مع بطانة إضافية للركبة على جانب الكونسول الوسطي، كما تتمتع بسعة تخزين خلفية تصل إلى 500 لتر.

وبالنسبة لتقنيات المقصورة، فتأتي السيارة مع نظام تحكم في المُناخ ثلاثي المناطق، مع نظام صوتي بست مُكبرات أو بوز بـ 16 مكبر صوت، ونظام انفينتي InTouch المُتكامل مع كلاً من آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما يدعم وظيفة الأوامر الصوتية، وغيرها الكثير من التقنيات التي تُعزز تنافسيتها في هذا القطاع.

السعر

وفي ختام حديثنا عن السيدان الفاخرة، ينبغي أن نذكر لكم أنها تتوفر عند الوكيل شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة بثلاثة فئات بهذه الأسعار:

لوكس بسعر 173,700 ريال سعودي

لوكس سينسوري بسعر 185,400 ريال سعودي

ريد سبورت 400 بسعر 229,900 ريال سعودي

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