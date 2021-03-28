معاني أبرز رموز لمبات التحذير في لوحة عدادات السيارة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يجد بعض المبتدئين من قائدي السيارات صعوبة في فهم معاني رموز اللمبات التحذيرية في لوحة عدادات السيارات، لذا نقدم لكم خلال السطور التالية شرح لمعاني أبرز رموز اللمبات التحذيرية.

رمز المحرك

في غالبية السيارات يضئ رمز المحرك باللون الأصفر ويتخذ شكل المحرك، وفي حال إضاءته فإنه ينذر بوجود مشكلة خطيرة يتعرض لها المحرك.

رمز الفرامل

يعبر رمز الفرامل عن مراقبة نظام الفرامل بالسيارة، وينبه هذا الرمز السائق لأي عطل يطال نظام الفرامل أثناء القيادة.

رمز زيت المحرك

هو رمز تحذير من الضغط المرتفع لزيت المحرك بالسيارة، ويظهر على شكل زاوية زيت، ويحذر هذا الرمز السائق في حالة احتياج السيارة لرفع مستوى ضغط الزيت عند انخفاضه أكثر من اللازم.

رمز البطارية

في غالبية السيارات يضئ رمز البطارية باللون الأحمر، ويتخذ نفس التصميم الخاص بالبطارية، بظهور القطب السالب والقطب الموجب به.

رمز حرارة المبرد

في غالبية السيارات يضئ رمز حرارة المبرد باللون الأحمر، ويتخذ هذا الرمز شكل مؤشر حرارة عمودي ترمومتر، ويظهر رمز حرارة المبرد في حال ارتفاع حرارة السيارة.

رمز ضغط الإطارات

يشير هذا الرمز لنظام مراقبة الضغط بشكل عام في السيارة، وهو ينبه السائق لوجود مشكلة في مستوى الضغط بإطارات السيارة