ما هى أسباب تواجد ثقوب وفراغات في جنوط السيارات؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – دائماً ما يثار تساؤل حول سبب تفريغ الجنوط في جميع السيارات على مر العقود، حيث أنه منذ اختراع السيارة لأول مرة وهناك اهتمام من قبل صُنّاع السيارات، أن يتم تفريغ “جنط” السيارة، فما هو سبب هذا الأمر؟

أجاب خبراء السيارات أن تفريغ جنوط السيارة يرجع إلى عدد من الأسباب، منها تخفيف الوزن وهو ما فطن إليه الصناع قديماً، حيث وجدوا أن استخدام عجلات خشبية مُسمطة كان يزيد من وزن العجلة الفعلي.

ويرى الخبراء أن السبب الأساسي لوجود هذه الفراغات في الجنوط هو فائدتها في ارتكاز الثقل على المحور، وتوزيع وزن العربة بالتساوي مع الحد الأدنى من وزن العجلة نفسها.

وأكد الخبراء على أن تخفيف وزن السيارة يجعلها تسير بسلاسة أكثر، وهذا الأمر يساهم في خفض استهلاك الوقود أثناء القيادة على الطرق.

كما أن تلك الثقوب والفراغات لها دور فعال ومؤثر في نظام تعليق السيارة، حيث تعمل على ثبات وتوازن هيكل السيارة، والمحافظة على استقرار السيارة في القيادة على الطرقات والمنعطفات.

وكذلك من أهم الفوائد تلك الفراغات هي المساعدة على التهوية، حيث تسمح بتدفق الهواء لتبريد منظومة المكابح.