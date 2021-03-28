Kangoo Rapid.. سيارة جديدة من رينو بمفهوم "غريب" للأبواب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة رينو الفرنسية لتصنيع السيارات، الأحد، النقاب عن سيارتها Kangoo Rapid الجديدة، التي تنتمي لفئة الموديلات الخدمية الصغيرة.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة Kangoo Rapid الجديدة تأتي بمفهوم جديد للأبواب؛ حيث إنها تستغني عن العمود B خلف الباب الأمامي على جانب الراكب.



وبذلك تنشأ فتحة يبلغ طولها 1.50 متر تقريبا مع الباب الخلفي، مما يسهل الوصول إلى حيز التخزين، الذي يمكن أن يستوعب ما يصل إلى 3.9 متر مكعب.

كما تتوفر من السيارة نسخة عائلية تشتمل على خمسة مقاعد وبنية تقليدية للعمود B.

وتتوفر للسيارة البالغ طولها 4.49 متر باقة محركات تشمل محركات بنزين وديزل تغطي نطاق قوة يمتد من 55 كيلووات/75 حصان إلى 96 كيلووات/130 حصان.

ومن المقرر أن تطلق رينو في العام القادم نسخة تعمل بالدفع الكهربائي بقوة 75 كيلووات/102 حصان. وتصل هذه النسخة إلى مدى السير 250 كلم بفضل البطارية سعة 44 كيلووات ساعة.