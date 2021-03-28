أستون مارتن تطلق وحشا جديدا من أيقونتها Vantage

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتفل شركة أستون مارتن بالعودة لسباقات الفورمولا 1 من خلال إطلاق نسخة قوية من أيقونتها Vantage بموديليها الكوبيه والرودستر .

ومن المقرر أن تطلق الشركة الإنجليزية لتصنيع السيارات الفارهة النسخة الجديدة خلال شهر مايو/آيار القادم بسعر يبدأ من 162 ألف يورو.



وأوضحت الشركة البريطانية أن السيارة الجديدة F1 Edition تأتي بتحسينات على مجموعة التعليق والخصائص الأيروديناميكية لتتناسب مع مضمار السباق.

ويزأر بداخل السيارة الجديدة محرك V8 سعة 4.0 لتر وبقوة 393 كيلووات/535 حصان وعزم دوران أقصى يبلغ 685 نيوتن متر. وتنتقل القوة إلى العجلات الخلفية من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

وتتسارع الكوبيه من الثبات إلى 100 كم/س في غضون 3.6 ثانية وتنطلق بسرعة قصوى 314 كم/س، بينما تستغرق الرودستر 3.7 ثانية مع الوصول إلى السرعة القصوى 305 كم/س. ويبلغ معدل استهلاك السيارة 11.6 لتر/100 كلم.