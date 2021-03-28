محاولة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.. ماذا حدث؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم تكتمل محاولة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس، وستقوم الهيئة المصرية بتكرار المحاولة مع حلول موجات المد البحري المتوقعة.

وحسبما كشفته تقارير صحفية، سيتم تكرار المحاولة مرة أخرى اليوم الأحد، مع حلول موجات المد البحري المتوقعة، في ظل وجود مؤشرات إيجابية من السفينة التي بدأت بالتفاعل مع عمل القاطرات.

وتعتبر سفينة الحاويات البنمية الجانحة "إيفرجيفن" من أكبر سفن الحاويات فى العالم، يبلغ طولها 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن بحمولة حوالي 120 ألف حاوية.

وتسبب جنوح السفينة العملاقة في إغلاق قناة السويس التي يصل طولها إلى 193 كيلومترا، ولا تزال جهود فتح الممر المائي العالمي مستمرة.

وتربط قناة السويس بين البحرين الأحمر والمتوسط، وتعد واحدة من أهم الممرات المائية في العالم، وفقا للإحصائيات العالمية، التي تقول إن نحو 30% من حاويات الشحن في العالم تمر عبر قناة السويس ونحو 12% من إجمالي التجارة العالمية لجميع السلع.

خطأ فني أو بشري

وقالت هيئة قناة السويس إن سوء الأحوال الجوية لم يكن السبب الرئيسي لجنوح السفينة، لكن هناك احتمالا لوجود خطأ فني أو بشري وهو ما ستوضحه نتائج التحقيق.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي، أمس السبت: "لم تكن الرياح والعاصفة الترابية السببين الرئيسيين في جنوح السفينة لكن هذا ما في يدنا الآن.. وقد يكون خطأ فنيًا أو خطأ شخصيًا.. سيظهر كل ذلك في التحقيقات".

وأضاف "لا أظن أنها حادثة متعمدة، وقد طلبنا من ربان السفينة التحفظ على جميع الوثائق المكتوبة والمصورة والمسجلة، لحين إتمام التحقيقات بعد تعويم السفينة".

مطلع الأسبوع المقبل

وكان بيتر بيردوفسكي المدير التنفيذي لمجموعة "رويال بوسكاليس"، الشركة الأم للشركة الهولندية المكلفة المساعدة في هذه المهمة قال في وقت سابق إنه قد يتم "مطلع الأسبوع المقبل" تعويم سفينة الحاويات الضخمة العالقة في قناة السويس منذ يوم الثلاثاء.

إلا أن خبير الإنقاذ البحري الجنوب أفريقي نيك سلوني قال لفرانس برس: "أعتقد أن الأمر سيأخذ أسبوعا آخر في أفضل الأحوال".

وأضاف: "الأسرع هو استخدام الجرافات فعليًا وتجريف كل الرمال من حولها، ثم مد جزء المياه العميقة من القناة إلى الجوانب.. وإنشاء بركة حولها بحيث تطفو مرة أخرى".

تعطل الملاحة بالقناة

وأدى جنوح سفينة الحاويات "إم في إيفر جيفن"، منذ صباح الثلاثاء الماضي في مجرى قناة السويس، لعرقلة حركة الملاحة لليوم السادس في الاتجاهين في المجرى المائي بالغ الأهمية.

وأدى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل يضم أكثر من 300 سفينة كانت بصدد عبور القناة، ما تسبب بتأخير بالغ في عمليات تسليم النفط ومنتجات أخرى.

وأكّدت شركة "سميت سالفدج" الهولندية، التي استدعيت مرارا في السنوات الأخيرة للمشاركة في عمليات إنقاذ سفن منكوبة، أن "قاطرتين إضافتين" ستصلان بحلول الأحد إلى القناة للمساعدة.



وأوضحت انه "لا توجد تقارير عن حدوث تلوث أو تلف في الشحنات وأن التحقيقات الأولية استبعدت أي عطل ميكانيكي أو في المحرك كسبب لجنوح" السفينة العملاقةـ لكن هذه المحاولات فشلت في تعويم السفينة.

رأس الرجاء الصالح

وتدرس كبرى شركات الشحن الدولية مثل ميرسك وهاباج لويد، البدائل الممكنة لتخطي أزمة تكدس السفن أمام تعطل المجرى الملاحي المصري.

ومن جهته قدّر ربيع في مؤتمر السبت الخسائر اليومية لقناة السويس بسبب تعطل الملاحة بما بين 12 و14 مليون دولار.

وقالت شركة أخبار وبيانات الشحن العالمية "لويدز ليست" إنّ "شركات الشحن البحري أجبرت على مواجهة احتمال اتخاذ مسار أطول بكثير حول رأس الرجاء الصالح للوصول إلى أوروبا أو الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية".

وأوضحت الشركة أن "أول سفينة حاويات تقوم بذلك هي إيفرجريت التابعة لإيفرجرين، وهي سفينة حاويات بنفس حجم وسعة السفينة الجانحة"، مشيرة إلى أنّ ذلك قد يستغرق 12 يوما إضافيا.

وقالت شركة "لويدز ليست" إن الغلق يعيق شحنات تقدر قيمتها بنحو 9,6 مليار دولار يوميًا بين آسيا وأوروبا.

وأشارت "لويدز ليست" إلى أن "الحسابات التقريبية" تفيد بأن حركة السفن اليومية من آسيا إلى أوروبا تُقّدر قيمتها بحوالي 5,1 مليار دولار ومن أوروبا إلى آسيا تُقّدر بنحو 4,5 مليار دولار.

مأزق سوري

وأمس السبت، أعلنت وزارة النفط السورية أنها تعمد إلى "ترشيد توزيع الكميات المتوفرة من المشتقات النفطية" لتجنّب انقطاعها، بعدما تأخر وصول ناقلة كانت تحمل النفط ومشتقات نفطية إلى البلاد بسبب تعطّل حركة عبور قناة السويس.

وجاء في بيان لوزارة النفط والثروة المعدنية السورية أن تعطّل حركة الملاحة في قناة السويس "انعكس على توريدات النفط إلى سوريا وتأخر وصول ناقلة كانت تحمل النفط ومشتقات نفطية للبلد".

وأعلنت وكالة الصحة الحيوانية في رومانيا السبت أن 11 سفينة محمّلة بالماشية تأثرت بتعطّل حركة عبور القناة. وحذّرت منظمة "أنيمالز إنترناشونال" غير الحكومية من "مأساة" محتملة تتهدد نحو 130 ألف حيوان.

مخاطر مرتفعة للغاية

وقالت هيئة قناة السويس إنه سيتعين إزالة ما بين 15 و20 ألف متر مكعب من الرمال للوصول لعمق 12-16 مترا وتعويم السفينة.

وإذا فشلت هذه الجهود، سيبحث فريق شركة "سميت سالفدج" في تخفيف حمولة السفينة مع استغلال المد العالي الربيعي المتوقع أن يبدأ الأحد لتعويم السفينة.

وقال الخبير في الشؤون البحرية بلامين ناتزكوف إنه من المرجح أن تستخدم فرق الإنقاذ في جهودها مزيدا من الموارد في الأيام المقبلة للاستفادة القصوى من هذه الفرصة.

وتابع "إذا لم يتمكنوا من تعويمها خلال هذا المد العالي، فإن المد التالي لن يحدث قبل أسبوعين آخرين، وهو ما سيطرح مشكلة".

وأكّد أنّ "المخاطر مرتفعة للغاية لأن يستغرق الأمر شهورا".

وأبدت الولايات المتحدة أيضا استعداها لإرسال دعم، بما في ذلك فريق من خبراء البحرية الأمريكية.