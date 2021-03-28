15 ألف جنيه أوفر برايس على فيات تيبو "فيس ليفت"

ياسر رشاد - القاهرة - كتب: باسل الحلواني

ارتفع "الأوفر برايس" في السوق المصرية على سيارة فيات السيدان الشهيرة "تيبو" فيس ليفت موديل 2021، ليصل إلى 15 ألف جنيه، وذلك في ظل نقص الكميات المعروضة من السيارة، وزيادة الطلب عليها.

وتقدم شركة داينامكس للتوزيع الوكيل المحلي لعلامة فيات الإيطالية في مصر، السيارة فيات تيبو "فيس

ليفت" موديل 2021.

وتتوافر فيات تيبو "فيس ليفت" 2021 بثلاثة إصدارات مختلفة، ويحتوي كل إصدار على فئتين من التجهيزات، حيث يُقدم الإصدار الأول بمحرك 1400 سي سي وناقل حركة

مانيوال ، والثاني بمحرك 1600 سي سي وناقل حركة أوتوماتيك، والإصدار الثالث "هاتشباك" ويتوافر بمحرك 1600 سي سي وناقل حركة أوتوماتيك.

وتقدم "سيارات الوفد"، في السطور التالية الأسعار الرسمية لفيات تيبو "فيس ليفت" 2021

سيدان مانيوال أول فئة 197.900 ألف جنيه



سيدان مانيوال ثاني فئة 212.900 ألف جنيه



أوتوماتيك أول فئة سيدان 262.900 ألف جنيه



أوتوماتيك ثاني فئة سيدان 304.900 ألف جنيه



هاتشباك أوتوماتيك أول فئة 284.900 ألف جنيه



هاتشباك أوتوماتيك ثاني فئة 329.900 ألف جنيه