15 ألف جنيه أوفر برايس على فيات تيبو "فيس ليفت"

ياسر رشاد - القاهرة - كتب: باسل الحلواني
ارتفع "الأوفر برايس" في السوق المصرية على سيارة فيات السيدان الشهيرة "تيبو" فيس ليفت موديل 2021، ليصل إلى 15 ألف جنيه، وذلك في ظل نقص الكميات المعروضة من السيارة، وزيادة الطلب عليها.
وتقدم شركة داينامكس للتوزيع الوكيل المحلي لعلامة فيات الإيطالية في مصر، السيارة فيات تيبو "فيسليفت" موديل 2021.
وتتوافر فيات تيبو "فيس ليفت" 2021 بثلاثة إصدارات مختلفة، ويحتوي كل إصدار على فئتين من التجهيزات، حيث يُقدم الإصدار الأول بمحرك 1400 سي سي وناقل حركةمانيوال ، والثاني بمحرك 1600 سي سي وناقل حركة أوتوماتيك، والإصدار الثالث "هاتشباك" ويتوافر بمحرك 1600 سي سي وناقل حركة أوتوماتيك.
وتقدم "سيارات الوفد"، في السطور التالية الأسعار الرسمية لفيات تيبو "فيس ليفت" 2021
سيدان مانيوال أول فئة 197.900 ألف جنيه
سيدان مانيوال ثاني فئة 212.900 ألف جنيه
أوتوماتيك أول فئة سيدان 262.900 ألف جنيه
أوتوماتيك ثاني فئة سيدان 304.900 ألف جنيه
هاتشباك أوتوماتيك أول فئة 284.900 ألف جنيه
هاتشباك أوتوماتيك ثاني فئة 329.900 ألف جنيه