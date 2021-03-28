تطور جديد في فضيحة التلاعب بقيم اختبارات عوادم سيارات الديزل

ياسر رشاد - القاهرة - كتب: باسل الحلواني

في تطور جديد لفضيحة التلاعب بقيم اختبارات عوادم سيارات الديزل الشهيرة، لأعلنت عملاق صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن، عن مطالبتها بتعويضات من رئيسها السابق مارتن فينتركورن والرئيس

السابق لشركة "أودي" المملوكة لها روبرت شتادلر على خلفية فضيحة التلاعب بقيم اختبارات عوادم سيارات الديزل، وذلك بعد اجتماع لمجلس الإشراف والرقابة.

وتعتزم فولكس فاجن كذلك مقاضاة المديرين السابقين للحصول على تعويضات لانتهاك العناية الواجبة لقانون الشركات المساهم، وذلك بعد

إجراء المجموعة لمراجعات مكثفة حول مسألة المطالبة بالتعويض.

ورغم إعلانها عن مطالبتها بالتعويضات، إلا أن الشركة الألمانية لم تفصح عن حجم التعويضات المنتظر المطالبة بها.