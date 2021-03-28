رابطة التجار: "الإحلال" فرصة غير مسبوقة لحصول المواطنين على سيارات جديدة

ياسر رشاد - القاهرة - كتب: باسل الحلواني

أكد عماد عبد المجيد، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن أسعار السيارات المطروحة في مبادرة إحلال السيارات القديمة التي مر على إنتاجها أكثر من 20 عام بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، تنافسية، وتعد فرصة غير مسبوقة للمواطنين

خاصةً محدودي الدخل للحصول على سيارات جديدة.

وأضاف "عبد المجيد"، أن مبادرة الإحلال قدمت العديد من المميزات والتسهيلات، لعل أبرزها طول فترة السداد، وعدم وجود مقدم، وأقساط ميسرة، ووجود حافز أخضر.

وصرح عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، بأن اعتماد المبادرة الرئاسية على السيارات المجمعة محلياً، يستهدف توطين صناعة السيارات.

وقال "عبدالمجيد"، إن القيادة السياسية تسعى بقوة للتحول نحو الطاقة النظيفة في ظل الفائض الذي تحقق من الغاز بعد الاكتشافات الأخيرة، وكذلك تماشياً مع الاتجاه العالمي للحفاظ على البيئة والحد من التلوث الناتج عن الوقود التقليدي.