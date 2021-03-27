موجز ”الخليج 365” للسيارات.. "أخف" 10 سيارات وأقوى "هاتشباك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

قدمت شركة "تويوتا" العديد من سيارات "كونسبت" بتصميمات فريدة وتقنيات مميزة، كتب لبعضها التصنيع، في حين بقيت موديلات للعرض فقط.

تعد سيارات "هاتش باك" خيارا مفضلا لدى فئة الشباب والعائلات الصغيرة، إذ إنها تفي بالغرض مقابل أسعارها التي تعتبر في متناول الكثيرين.

يتوفر من ماركة "شيري" الصينية في مصر مجموعة متميزة من الموديلات لعام 2021 الجاري، تطرح بمختلف الأسعار والمواصفات.

لعشاق الانطلاق على أقصى سرعة، يتوفر بسوق السيارات حاليا مجموعة متميزة من الموديلات، التي تتميز بخفة وزنها.