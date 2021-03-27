هيونداي تكشف عن بعض تفاصيل ازيرا 2023

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيونداي عن بعض تفاصيل الجيل القادم أزيرا، والذي سيُطلق عليه اسم GN7، حيث ستحصل السيارة على ترقيات كُبرى لتعزيز تنافسيتها في قطاع سيارات السيدان الكبيرة.

وفقاً للشركة، فإنها تعمل على تطوير الجيل السابع من السيدان الأيقونية، حيث سيتم إطلاقه في وقت ما من عام 2022، ويُتوقع أن يتجاوز طول جسدها 5 أمتار لأول مرة في تاريخ الطراز.

يُذكر أنه بعد أن انفصلت علامة جينيسيس كصانعة سيارات فاخرة، أصبحت أزيرا هي السيدان الرائدة في التشكيلة، وها هي هيونداي تُخطط لتقليل الفارق بينها وبين G80، وسيكون ذلك بإعادة تصميم شاملة للسيارة العريقة البالغ عمرها 35 عاماً.

وفي الختام، على مستوى المجموعة، فإن كلاً من سوناتا وكيا K5 ستُنافس في فئة السيدان متوسطة الحجم، في حين ستصل هيونداي أزيرا وكيا K9 للتنافس في فئة السيدان الكبيرة.