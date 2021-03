لماذا لن توقف ستيلانتس تصنيع سيارات كرايسلر؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – انتشرت شائعات بأن ستيلانتيس ستقوم بإلغاء علامة كرايسلر التُجارية، حيث تُقدم الشركة ثلاثة طرازات وهم 300 سيدان وباسيفيكا ميني فان وفوييجر ميني فان.

يُذكر أن ستيلانتيس تمتلك العديد من العلامات التُجارية، إلا أنها لا تمتلك طرازاً مُشابهاً لباسيفيكا، والتي يتوفر منها نسخة هايبرد، وهي شاحنة صغيرة ميسورة التكلفة لا يوجد مثلها في الأسواق.

يعتقد البعض أن إحياء كرايسلر بإطلاق طرازين جديدين على الأقل قد يكون أفضل من إلغاؤها تماماً، قد تكون إحداهم سيارة كروس أوفر متوسطة الحجم ذات تصميم داخلي قوي مثل لينكون أفياتور، والأخرى كهربائية بالكامل مثل أودي E-Tron جي تي.

يُذكر أن مبيعات كرايسلر ليست منخفضة إلى هذا الحد، حيث باعت 110,464 سيارة في 2020 بانخفاض يبلغ 13%، ويُمكن أن ترتفع هذه الأرقام بإعادة الأمل في العلامة التُجارية.

وفي الختام، لإعادة تنشيط كرايسلر، سيتعلق الأمر ببعض المخاطر والطموح والكثير من الحس السليم، كما يتعلق الأمر بعدم ارتكاب خطأ والذي قد يكون إلغاء العلامة التُجارية أحدهم.

