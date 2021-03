“هامبل ون” اس يو في كهربائية تستمد طاقتها من الشمس

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – السيارات التي تستفيد من الطاقة الشمسية ليست جديدة، لكنها لا تستمد سوى نسبة صغيرة من احتياجاتها من الطاقة من الشمس، إلا أن شركة تُدعى Worksport ابتكرت سقف من الألواح الشمسية يوفر ما يصل إلى 30% من احتياجات الطاقة، واستفادت شركة هامبل من هذا الابتكار في سيارتها “ون” الاس يو في الجديدة.

تحتوي هامبل ون على سقف شمسي يُعيد شحن البطارية لتوفير 97 كم من النطاق يومياً، ويُمكن شحنها أيضاً عبر شاحن عادي كما تفعل أي سيارة كهربائية أخرى، حيث يُمكن أن يصل نطاق قيادتها الإجمالي إلى 805 كم للشحنة الكاملة، كما تحصل على قوة هائلة تبلغ 1020 حصان، لتُصبح الاس يو في ذات الخمسة مقاعد سريعة بشكل لا يُصدق.

تتميز السيارة الاختبارية بمصابيح أمامية فائقة النحافة وجنوط ضخمة، كما تأتي بتصميم ديناميكي يجعل مُعامل السحب مثير للإعجاب حيث يبلغ 0.25، وبالنسبة للسعر، فلن يقل عن 109,000 دولار (409,000 ريال)، ما يجعلها أغلى قليلاً من جمس همر الكهربائية والتي يبدأ سعرها من 79,995 دولار (300,000 ريال).

وفي الختام، وفقاً لهامبل، فيُمكن لـ 3% فقط من سكان العالم الوصول إلى نقطة شحن عامة في نطاق 24 كم من مكان سكنهم، والنطاق الذي تحصل عليه السيارة من الشمس يحل هذه المشكلة، لكن يبقى أن نرى كيف ستكون قيادة هذه السيارة الثورية، وسنعرف الإجابة على ذلك في 2024 عندما يبدأ إنتاجها.

