تجربة قيادة كيا سونيت 2021 “أهم المعلومات والمواصفات والأسعار”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – وصلت كيا سونيت 2021 الجديدة إلى أسواق المملكة العربية السعودية عند الوكيل الحصري شركة كيا الجبر، وهي اس يو في مدمجة مخصصة للمدن، تمتاز بمعايير جديدة مع مزايا هي الأفضل في فئتها، واليوم سنتعرف على أهم المعلومات عنها ومواصفاتها واسعارها عند الوكيل.

الشكل الخارجي

تتميز السيارة بتصميم خارجي أنيق ومميز مع مصابيح أمامية هالوجين وليد حسب الفئة، مع مصابيح خلفية ليد، وفتحة سقف بالفئة الأعلى، بالإضافة إلى كشافات ضباب أمامية، ومصابيح نهارية، مع حساسات أمامية وخلفية، ومقابض مغطاة بالكروم أو بلون الهيكل حسب الفئة، مع مرايات بلون الهيكل كهربائية يُمكن طيها آلياً مع إشارات مدمجة.

وهذه بعض الأرقام الهامة الخاصة بقياسات السيارة:

الطول الكلي: 4,120 مم

العرض الكلي: 1,790 مم

الارتفاع الكلي: 1,610 مم

قاعدة العجلات: 2,500 مم

سعة صندوق الأمتعة: 392 لتر

الوزن: 1,550 كجم

المحرك

تستمد السيارة قوتها من محرك MPI سعة 1.5 لتر يولد قوة 115 حصان و144 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة IVT ونظام دفع ثنائي لجميع فئاتها، ويقدم المحرك معدل استهلاك وقود مميز يقدر بـ 18 كم/لتر، مع خزان وقود سعة 45 لتر.

الشكل الداخلي والمميزات

تسع السيارة لخمسة أشخاص في مقاعد قماش/جلد أو جلدية بالكامل في الفئة الأعلى، مع زر تشغيل المحرك وميزة تشغيل المحرك عن بعد، ومكيف عادي أو أوتوماتيكي في الفئة الأعلى، وشاشة عدادات مقاس 3.5 أو 4.2 بوصة، مع مرايا داخلية تعتيم يدوي أو آلي حسب الفئة، ورف تغطية أمتعة خلفي.

التقنيات والراحة

تأتي السيارة بمجموعة من ميزات الأمان التي تتوافق مع دعائم كيا الخاصة الأمان، وبين ميزات الأساسية الخاصة بالأمان في سيارة سونيت ست وسادات هوائية، نظام الفرملة المضاد للانزلاق (ABS)، وتوزيع قوة الفرملة الإلكتروني (EBD)، والتحكم الإلكتروني بالثبات (ESC)، والتحكم بمساعدة صعود المنحدرات (HAC)، وإدارة ثبات المركبة (VSM)، ومساعدة الفرامل (BA)، وحساسات خلفية وأمامية لركن السيارة، ونظام “هايلاين” لمراقبة ضغط الهواء في الإطارات (TPMS)، والأضواء الأمامية الأتوماتيكية، ونقاط ارتكاز ملائمة لمقاعد الأطفال “آيسوفيكس” (ISOFIX).

الفئات والأسعار

وفي الختام تتوفر كيا سونيت 2021 بالمملكة العربية السعودية عند الوكيل شركة كيا الجبر بالأسعار التالية شامل الضريبة واللوحات والنقل: