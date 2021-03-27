“تقرير” أزمة نقص رقائق أشباه الموصلات تضرب بصناعة السيارات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تُعد رقائق أشباه الموصلات أحد القطع الأساسية بجميع الأجهزة الإلكترونية بدءً من الشاشات واللابتوب وصولاً إلى كمبيوترات والأجهزة الإلكترونية السيارات والحافلات، وفي العصر الحالي، يشهد العالم نقص هائل في هذه الرقائق، ليتسبب ذلك في مشاكل للعديد من المصنعين وخاصة صانعي السيارات.

تُشير أكبر شركة لتصنيع أشباه الموصلات، وهي شركة TSMC إلى أن هُناك ضغط هائل عليها لتلبية الطلب الكبير في السوق، لترفع إنقاقها الرأسمالي بـ 60% مقارنة بالعام الماضي، ويعزى هذا النقص إلى الطلب المفرط في السوق والذي نشأ بسبب وباء فيروس كورونا، حيث ارتفع الطلب على المنتجات الإلكترونية بسبب العمل من المنزل.

تحتاج هذه الرقائق إلى بيئة محكومة بدرجة عالية، مع تصميم معقد وعمل دقيق للغاية، حيث يتطلب إنشاء مصنع الكثير من الاستثمارات المختلفة، والتي تصل إلى مليارات الدولارات، كما يتم استهلاك مئات اللترات من المياه لإنتاج رقاقة واحدة، لذا يُعد هذا السوق سوقاً متخصصاً يتطلب استثماراً هائلاً للوقت من أجل اكتساب الخبرة ذات الصلة.

من جانبها، بعد انخفاض الطلب على السيارات بسبب انتشار كورونا، لم يكن لصانعي السيارات ما يفعلونه سوى الجلوس ومراقبة الوضع، حتى أن بعضهم ألغوا طلباتهم من الرقائق، وتركو مخازنهم فارغة، وبعد إزالة قيود الإغلاق، كان هُناك ارتفاع كبير في الطلب على السيارات، وبالتالي أصبح الطلب من صانعي السيارات كبير على الرقائق، ما سبب عجزاً كبيراً.

يُذكر أن العديد من صانعي السيارات مثل جنرال موتورز وفورد خفضوا انتاجهم وإغلاق بعض مصانعهم بسبب هذا النقص الحاد في رقائق أشباه الموصلات، وفيما يتعلق بالتوقعات، فإن هذه الأزمة الهائلة ستؤخر إنتاج ما يقرب من مليون سيارة في الربع الأول من عام 2021، حيث لم يتبقى لصانعي السيارات أي خيارات أخرى سوى خفض الإنتاج والانتظار حتى يتحسن الوضع.