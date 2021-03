كم سيارة باعتها بنتلي خلال 102 عام؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – استغرقت بنتلي ست سنوات فقط لبيع 25 ألف سيارة بنتايجا، وهو رقم مُذهل عند الأخذ في الاعتبار أنها صنعت 200 ألف سيارة منذ نشأتها في 1919، في حين تم بناء أكثر من 75% منها في الثمانية عشر عاماً الماضية فقط.

يُذكر أن 40% من السيارات التي باعتها بنتلي هي كونتيننتال جي تي والتي دُشنت في 2003، و20% من مبيعاتها تذهب لـ فلاينج سبير التي تم طرحها في 2005، في حين تبلغ نسبة بنتايجا 12.5%، وكانت السيارة رقم 200 ألف هي بنتايجا هايبرد.

يُرجع البعض ارتفاع مبيعات الصانع البريطاني في العقدين الأخيرين إلى اندماجها في مجموعة فولكس فاجن، فبنهاية 2002، كانت الشركة قد باعت 44,418 سيارة فقط، من بينها طرازات أسطورية مثل بلاور ومولسان وأرناج وغيرهم.

يجدر بالذكر أن ما تصنعه بنتلي الآن في يوم كانت تصنعه في شهر كامل، ولا يبدو أن الشركة تتباطئ في النمو، حيث يتم إنتاج سياراتها بوتيرة هي الأسرع في تاريخها، كما تُخطط لتحول كبير في المستقبل القريب.

بالحديث عن خطط التحول الاستراتيجي الكُبرى لبنتلي، فيُذكر أنها تهدف لأن تُصبح كامل تشكيلتها كهربائية بالكامل، وأن يُصبح مصنعها في مدينة كرو البريطانية صديقاً للبيئة بحلول 2030.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin