43 جريحا في انفجار سيارة مفخخة بكولومبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 43 شخصا في كولومبيا في انفجار سيارة مفخخة أمام بلدية كورينتو في جنوب غرب البلاد على ما أعلنت الحكومة.

وحملت الحكومة مسؤولية هذا الهجوم لمنشقين عن مليشيا القوات المسلحة الثورية الكولومبية السابقة (فارك).



وقال وزير الدفاع دييغو مولانو، السبت، إنه:" أصيب 43 شخصا وهم يعالجون في المستشفيات 17 أصيبوا بدوار و20 جروحهم طفيفة فيما ستة جروهم خطرة".

وأوضح مسؤول في البلدة، أن بين جرحى الانفجار الذي وقع الجمعة 13 موظفا رسميا وامرأتين حاملين.





وأضاف وزير الدفاع أن "هذا الاعتداء الغاشم ضد المدنيين وفي هذه الحالة ضد مؤسسة عامة مثل البلدية هو عمل إرهابي" ناسبا الهجوم إلى مجموعة من المنشقين عن فارك.

ورفض بعض المتمردين المنشقين توقيع اتفاق السلام الذي أبرم العام 2016 ووضع حدا لنزاع مسلح استمر اكثر من نصف قرن بين السلطات ومليشيا فارك.



