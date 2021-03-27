رحلة مصورة لأشهر سيارات "كونسبت" من تويوتا.. موديلات خيالية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت شركة "تويوتا" العديد من سيارات "كونسبت" بتصميمات فريدة وتقنيات مميزة، كتب لبعضها التصنيع، في حين بقيت موديلات للعرض فقط.

وفي تقرير بالصور، جمع موقع "هوت كارز" قائمة تضم أبرز موديلات"كونسبت" صنعتها تويوتا عبر تاريخها الحافل.

"كونسبت" تعني التصميم الأولي للسيارة لغرض توفير تكنولوجيا القيادة. وفي الغالب تعرض السيارات المبتكرة في معارض السيارات الدولية، لتعريف الجمهور بها ومعرفة ردود فعل العملاء.

ووضمت القائمة طراز RSC الذي أعلنت عنه تويوتا للمرة الأولى كطراز كونسبت عام 2002.





كما ضمت طراز تويوتا Fine-Comfort Ride وهو من السيارات الكهربائية التي كانت تعبر عن رؤية تويوتا للمستقبل.





وأيضا،طراز GR HV Sports الذي أعلنت عن كطراز كونسبت عام 2017، وكان من موديلات تويوتا المستقبلية العاملة بمحرك هجين رياضي.





وطراز رياضي آخر جاء ضمن القائمة، هو طراز FT-1 الذي أعلنت عنه تويوتا كطراز كونسبت عام 2014، ويمثل الصورة المستقبلية لموديل سوبرا.





وطراز FT-HS، الذي طرحته تويوتا كطراز كونسبت بمحرك هجين فئة V6 ولم يقدر لهذا الطراز المميز الطرح للبيع بالأسواق.





ومن الموديلات الـ ميني فان المتميزة التي طرحتها تويوتا ضمن موديلاتةكونسبت، طراز Tj Cruiser، وكان من السيارات المخصصة لأكثر من 6 ركاب.





طراز آخر رياضي جاء ضمن القائمة، هو GR Super Sport أعلنت عنه تويوتا كموديل كونسبت عام 2018، وكان مخصصا للمشاركة في السباقات، وعمل بمحرك هجين V6 بسعة 2.4 لتر .





من بعده ضمت القائمة طراز S-FR الذي كشفت عنه تويوتا كطراز كونسبت بمحرك أمامي front-engined ونظام للدفع الخلفي.





في ختام القائمة، جاء طراز FXS الذي أعلنت عنه تويوتا عام 2001 ولم يقدر له الطرح بالأسواق بمحرك V8 بسعة 4.3 لتر.



