أقوى سيارات "هاتش باك" في الثمانينيات والتسعينيات.. بيجو تتصدر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعد سيارات "هاتش باك" خيارا مفضلا لدى فئة الشباب والعائلات الصغيرة، إذ أنها تفي بالغرض مقابل أسعارها التي تعتبر في متناول الكثيرين.

وحظي هذا النوع من السيارات خلال حقبتي الثمانينيات والتسعينيات، بمكانة متميزة، وطرح منه العديد من الموديلات التي حققت مبيعات كبيرة.

وجمع موقع "هوت كارز" قائمة تضم أقوى سيارات هاتش باك التي توفرت خلال الثمانينيات والتسعينيات، من مختلف ماركات السيارات.

وضمت القائمة في مقدمتها، طراز بيجو 205 GTI،بمحرك بسعة تصل لـ 1.9 لتر.





و أيضا طراز رينو Renault 5 GT Turbo، الذي طرح عام 1985 بمحرك بسعة تصل لـ 1.4 لتر، وينتج قوة 120 حصانا، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 7.5 ثانية.





ومن ماركة فورد، جاء ضمن القائمة طراز Escort RS Turbo S1 الذي طرح عام 1984بمحرك بسعة 1.6 لتر .





من بعده، جاء ضمن القائمة طراز فوكسهول Astra GTE 16v، الذي طرح عام 1988بمحرك بسعة 2.0 لتر وتصل سرعته القصوى لـ 137 ميلا في الساعة.





ومن ماركة فولكسفاجن، ضمت القائمة طراز Golf GTI Mk2 الذي طرح عام 1986بمحرك ينتج قوة 136 حصانا.





من بعده ضمت القائمة من ماركة فورد، طراز Ford Fiesta RS Turbo الذي طرح عام 1990بمحرك بسعة 1.6 لتر، وينتج قوة 133 حصانا.





ومن فورد أيضا، جاء ضمن القائمة طراز Escort RS Cosworth الذي طرح عام 1992.





ومن ماركة رينو الفرنسية جاء في ختام القائمة طراز Clio Williams الذي ظهرعام 1993، وكان يعمل بمحرك ينتج قوة 148 حصانا.



