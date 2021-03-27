أسعار ومواصفات سيارات "شيري" في السوق المصرية 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوفر من ماركة "شيري" الصينية في مصر مجموعة متميزة من الموديلات لعام 2021 الجاري، تطرح بمختلف الأسعار والمواصفات.

وجمع موقع hatla2ee في قائمة، السيارات المطروحة من ماركة شيري للسوق المصرية للعام الجاري.

وتضم القائمة، طراز شيري أريزو 5، الذي يتوفر منه بمصر 10 فئات، الافتتاحية هي فئة مانيوال بيز لاين، فرش جلد 2020 وتعمل بمحرك 1500 سي سي، وتكلفتها 172 ألفا و300 جنيه.

وأعلى فئة من الطراز هي فئة أوتوماتيك DVVT-CVT 2020 التي تتوفر بمحرك بقوة 1500 سي سي، وتكلفتها 230 ألف جنيه.





من بعده، ضمت القائمة طراز شيري انفي الذي يطرح منه للسوق المصرية فئة وحيدة، هي مانيوال TINTED GLASS 2019 وتعمل بمحرك 1500 سي سي، وتكلفتها 175 ألف جنيه.





من بعده ضمت القائمة، طراز شيري تيجو 3، الذي يطرح منه للسوق المصرية 3 فئات، الافتتاحية هي أوتوماتيك TINTED GLASS 2019 وتعمل بمحرك 1600 سي سي، وتكلفتها 225 ألف جنيه.

وأعلى فئة من الطراز هي أوتوماتيك 2021 التي تتوفر بمحرك بقوة 1600 سي سي، وتكلفتها 242 ألفا و900 جنيه.





من بعده ضمت القائمة، طراز شيري تيجو 7، الذي يطرح منه للسوق المصرية 6 فئات، الافتتاحية هي أوتوماتيك BASELINE 2020 وتعمل بمحرك 1500 سي سي تربو، وتكلفتها 269 ألف جنيه.

وأعلى فئة من الطراز هي فئة أوتوماتيك هاى لاين تربو 2019 التي تتوفر بمحرك بقوة 1500 سي سي، وتكلفتها 365 ألف جنيه.





من بعده ضمت القائمة، طراز شيري 4 تيجو، والفئة الافتتاحية منه هي أوتوماتيك تربو بيز لاين 2019 وتعمل بمحرك 1500 سي سي، وتكلفتها 305 آلاف جنيه.

وأعلى فئة من الطراز هي أوتوماتيك هاى لاين تربو 2019 التي تتوفر بمحرك بقوة 1500 سي سي، وتكلفتها 335 ألف جنيه.





من بعده ضمت القائمة، طراز شيري 8 تيجو ، الذي يطرح منه للسوق المصرية 3 فئات، الافتتاحية أوتوماتيك COMFORT 2021 وتعمل بمحرك 1500 سي سي تربو، وتكلفتها 365 ألف جنيه.

وأعلى فئة من الطراز هي أوتوماتيك بيزلاين تربو 2019 التي تتوفر بمحرك بقوة 1500 سي سي، وتكلفتها 425 ألف جنيه.



