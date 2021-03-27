مقتل 9 من الشرطة في هجوم لطالبان جنوب أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الأفغانية مقتل 9 من رجال الشرطة في هجوم شنه مسلحو طالبان على نقطة تفتيش في إقليم هلمند، جنوبي البلاد.

وقال مسؤول أمني أفغاني، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) السبت، إن المسلحين نفذوا الهجوم قبل شروق الشمس، واستهدفوا به نقطة التفتيش التي تقع على طريق قندهار-هيرات السريع، في مقاطعة نهر السراج.

يأتي ذلك فيما قال المتحدث الإقليمي باسم الشرطة، محمد زمان هامدارد، للصحفيين، إن 3 من الشرطة فقط، بينهم مسؤول بارز، قتلوا، وأصيب اثنان آخران في الاشتباكات.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان، قاري يوسف أحمدي، في بيان، إن عناصر من الحركة نفذوا الهجوم، وإنه تم الاستيلاء على جميع الأسلحة والمعدات التي كانت موجودة في نقطة التفتيش.

ويتواصل العنف في أفغانستان رغم محادثات السلام الجارية بين ممثلي الحكومة الأفغانية وطالبان في الدوحة.

ولم تحقق محادثات السلام بين الطرفين أي تقدم ملموس، وهددت طالبان باستئناف هجماتها ضد القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في البلاد، حال عدم انسحابها بحلول الأول من مايو/أيار المقبل.

يشار إلى أن هذا الموعد ينص عليه اتفاق توصلت إليه الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وطالبان في الدوحة العام الماضي.

وتراجع الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس جو بايدن، الاتفاق حاليا.

وبموجب الاتفاق، تعهدت واشنطن بسحب جميع القوات الأمريكية والدولية من أفغانستان. وفي المقابل، تعهدت طالبان بقطع علاقاتها مع تنظيم القاعدة وغيره من الجماعات الإرهابية، والدخول في محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية.