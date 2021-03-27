ننشر الأسعار الرسمية لهيونداي أكسنت RP في مبادرة الإحلال

ياسر رشاد - القاهرة - كتب: باسل الحلواني

تعد السيارة هيونداي أكسنت rp، المجمعة محلياً واحدة من السيارتين التي تشارك بهما مجموعة جي بي غبور أوتو الوكيل المحلي لعلامة هيونداي الكورية الجنوبية في مباردة إحلال السيارات القديمة التي مر على إنتاجها أكثر من 20 عاماً بأخرى

جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

ويقدم وكيل علامة هيونداي السيارة أكسنت RB موديل 2021، المجمعة محلياً، بـ 5 فئات من التجهيزات، بينما تقدم في مبادرة الإحلال بـ 4 فئات من التجهيزات.

وتنشر "سيارات الوفد"، في الجدول التالي الأسعار الرسمية المعلنة على الموقع الرسمي للإحلال "جو جرين" للسيارة هيونداي أكسنت RP.

كما تقدم "سيارات الوفد" لمتابعيها الأسعار الرسمية لهيونداي أكسنت RP في السوق المحلية خارج مبادرة الإحلال.



الفئة الأولى 215 ألف جنيه



الفئة الثانية 225 ألف جنيه



الفئة الثالثة 231 ألف جنيه



الفئة الرابعة "فئة جديدة" 241 ألف جنيه



الفئة الخامسة 251 ألف جنيه