مرسيدس تكشف عن سيارة كهربائية جديدة.. تعرف على موعد طرحها

ياسر رشاد - القاهرة - كتب: باسل الحلواني

حددت عملاق صناعة السيارات مرسيس بنز، الشهر القادم لطرح سيارتها الكهربائية EQA Electric في نسختين هما EQA 250 و EQA 250 Edition 1، على أن يبدأ التسليم للعملاء سيكون بحلول شهر يونيو القادم.

وتأتي السيارة ببطارية سعة 66.5 كيلووات في الساعة، ووضعت تحت الأرضية لتوزيع الوزن الأمثل، وتعمل بقوة 140 كيلو واط (190 حصانًا / 188 حصانًا) وعزم دوران 375 نيوتن متر (277 رطل قدم) ، ويعطى المحرك الكهربائي المركب في المقدمة السيارة مى يصل الي 480 كلم 480، ويستغرق شحن السياره من 10 إلى

80 بالمائة من خلال الوول بوكس الاختيارى خلال 4 ساعات و 15 دقيقة ، بينما مع اتصال DC ، ينخفض ​​الوقت إلى 30 دقيقة.

وتضم الفئة القياسية من السيارة مخمدات قابلة للتعديل وتقف على عجلات 19 بوصة ومصابيح أمامية وخلفية LED. يوجد نظام المعلومات والترفيه MBUX المزود بشاشة لمس مركزية مقاس 10.25 بوصة أمام السائق. تشمل الميزات القياسية الباب الخلفي الكهربائي ، والدخول والخروج بدون مفتاح ، والمقاعد الأمامية

القابلة للتدفئة كهربائياً مع وظيفة الذاكرة ، والتحكم التلقائي في المناخ ، والراديو الرقمي ، وتنجيد أرتيكو ، وعجلة القيادة المكسوة بالجلد ، وتكامل الهاتف الذكي.

كما زودت السيارة بحزمة مساعدة السائق من مرسيدس ، مع التحكم الذكي في التطواف ووظائف المساعدة النشطة للتوجيه والفرملة ، إلى جانب مساعدة إشارات المرور ، ومساعد وقوف السيارات وكاميرا الرجوع إلى الخلف.

أما الفئة الأعلى "EQA 250 Edition 1"، فتقف على عجلات معدنية مقاس 20 بوصة ، وحواف خارجية من AMG LINE وتفاصيل إضافية باللون الأسود اللامع، وتنجيد من الجلد باللونين الرمادي والأزرق ، وخياطة زرقاء ، وعجلة قيادة مسطحة القاع ، وعتبات أبواب مضيئة ، ودواسات AMG ، وحصائر أرضية حصرية.