نيسان باترول متاحة بعرض للكاش والتمويل بدون دفعة أولى

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة بترومين نيسان، ولايفوتك العرض البطل على شراء أو تمويل سيارات نيسان لفترة محدودة بالتعاون مع مصرف الراجحي.
*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.
السيارة المشمولة في العرض:
- نيسان باترول
مميزات العرض:
– عرض السعر النقدي يبدأ من 171,690 ريال (بدون ضريبة)
– عرض التمويل يبدأ من 2,299 ريال شهرياً (بالضريبة)
الشروط والأحكام:
- بدون دفعة أولى
- سعر العرض النقدي لا يشمل ضريبة القيمة المضافة والسعر يشمل قيمة الخصم في حالة الدفع النقدى فقط.
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لعملاء التمويل، القسط الشهرى يشمل ضريبة القيمة المضافة وخصم نقدى ويخضع لشروط بنك الراجحى والبنك المركزى السعودى ومحسوب طبقا لمعدل نسبة مئوية 8% ودفعة مقدمة 15%.
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العرض سارى حتى 31 مارس 2021.