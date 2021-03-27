نيسان باترول متاحة بعرض للكاش والتمويل بدون دفعة أولى

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة بترومين نيسان، ولايفوتك العرض البطل على شراء أو تمويل سيارات نيسان لفترة محدودة بالتعاون مع مصرف الراجحي.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:

نيسان باترول

مميزات العرض:

– عرض السعر النقدي يبدأ من 171,690 ريال (بدون ضريبة) – عرض التمويل يبدأ من 2,299 ريال شهرياً (بالضريبة)

الشروط والأحكام: