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نيسان باترول متاحة بعرض للكاش والتمويل بدون دفعة أولى

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alamir salah eldin 0 تبليغ

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة بترومين نيسان، ولايفوتك العرض البطل على شراء أو تمويل سيارات نيسان لفترة محدودة بالتعاون مع مصرف الراجحي.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:

  • نيسان باترول

مميزات العرض:

– عرض السعر النقدي يبدأ من 171,690 ريال (بدون ضريبة)

– عرض التمويل يبدأ من 2,299 ريال شهرياً (بالضريبة)

الشروط والأحكام:

  • بدون دفعة أولى
  • سعر العرض النقدي لا يشمل ضريبة القيمة المضافة والسعر يشمل قيمة الخصم في حالة الدفع النقدى فقط.

  • لعملاء التمويل، القسط الشهرى يشمل ضريبة القيمة المضافة وخصم نقدى ويخضع لشروط بنك الراجحى والبنك المركزى السعودى ومحسوب طبقا لمعدل نسبة مئوية 8% ودفعة مقدمة 15%.

  • العرض سارى حتى 31 مارس 2021.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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