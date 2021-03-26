أخف 10 سيارات في الوزن.. أرقام مثيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لعشاق الإنطلاق على أقصى سرعة، يتوفر بسوق السيارات حاليا مجموعة متميزة من الموديلات، التي تتميز بخفة وزنها.

وجمع موقع "هوت كارز" قائمة تضم 10 موديلات متميزة، تمتعت بخفة الوزن لاشتراك الغالبية منها في سباقات السيارات التي تحتاج لقوة محرك ووزن خفيف للانطلاق على أقصى سرعة بسهولة.

وجاء ضمن القائمة طراز مكلارين McLaren 600LT الذي تتوفر نسخته الحالية للبيع بالأسواق بوزن يصل 2989 رطلا.







من بعده، جاء ضمن القائمة طراز شيفروليه Chevrolet Sonic، ضمن فئة هاتشباك الذي تتوفر نسخته الحالية للبيع بالأسواق بوزن يصل إلى 2917 رطلا.





وطراز ميني كوبر، Mini Hardtop 2-Door، ضمن فئة هاتشباك الذي تتوفر نسخته الحالية للبيع بالأسواق بوزن يصل إلى 2707 أرطال.





وطراز ألفا روميو، Alfa Romeo 4C Spider ، ضمن فئة كونفيرتابل الذي تتوفر نسخته الحالية للبيع بالأسواق بوزن يصل إلى 2487 رطلا.





وطراز فيات، Fiat 124 Spider، ضمن فئة كونفيرتابل الذي تتوفر نسخته الحالية للبيع بالأسواق بوزن يصل إلى 2436 رطلا.





وطراز مازدا، Mazda MX-5 Miata ، ضمن فئة كونفيرتابل الذي تتوفر نسخته الحالية للبيع بالأسواق بوزن يصل إلى 2341 رطلا.





وطراز شيفروليه، Chevrolet Spark، ضمن فئة هاتشباك صغيرة الحجم، الذي تتوفر نسخته الحالية للبيع بالأسواق بوزن يصل إلى 2312 رطلا.





وطراز آريل، Ariel Nomad، ضمن فئة كونفيرتابل الرياضية، الذي تتوفر نسخته الحالية للبيع بالأسواق بوزن يصل إلى 1750 رطلا.





وطراز آريل، Ariel Atom 4، ضمن فئة كونفيرتابل الرياضية، الذي تتوفر نسخته الحالية للبيع بالأسواق بوزن يصل إلى 1312 رطلا.





وطراز Caterham Seven 270، ضمن فئة كونفيرتابل الرياضية، الذي تتوفر نسخته الحالية للبيع بالأسواق بوزن يصل إلى 1188 رطلا.



