8 سيارات بديلة لطراز BMW الفئة الخامسة.. القدرات والمواصفات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحتل طراز بي إم دبليو الفئة الخامسة مكانة خاصة بين السيارات السيدان الفارهة في عالم السيارات، وهو ما وضعه في مقدمة اختيارات العملاء.

ويمكن لبعض الموديلات من ماركات أخرى أن تصبح بديلا لا يقل في القدرات والرفاهية عن طراز بي إم دبليو الفئة الخامسة.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات في قائمة، السيارات التي تمثل البديل الأبرز لطراز بي إم دبليو الفئة الخامسة.

وضمت القائمة، طراز أكيورا RLX، الذي يطرح بمحرك V6 بسعة 3.5 لتر بقوة 310 أحصنة، وتتوفر منه بعض النسخ بمحرك هجين بسعة 3.5 لتر، وقوة 377 حصانا.





ومن ماركة كاديلاك، رشح الموقع طراز CTS، كبديل مثالي لطراز بي إم دبليو الفئة الخامسة، ويتوفر طراز كاديلاك بمحرك تربو تشارج، بسعة 2 لتر وينتج قوة تبدأ من 268 حصانا.





من بعده، ضمت القائمة من ماركة إنفينيتي، طراز Q70، كبديل مثالي لطراز بي إم دبليو الفئة الخامسة، ويتوفر Q70 بمحرك بسعة 3.5 لتر وينتج قوة 360 حصانا.





ومن ماركة فولفو، ضمت القائمة، طراز يعد من البدائل البارزة لبي إم دبليو الفئة الخامسة، هو طراز S90، العامل بمحرك بسعة 2 لتر ينتج قوة 400 حصان.





ومن ماركة لكزس، جاء ضمن القائمة طراز من البدائل المتميزة لبي إم دبليو الفئة الخامسة، هو طراز GS، العامل بمحرك بسعة 3.5 لتر ينتج قوة 311 حصانا.





ومن ماركة مرسيدس، جاء ضمن القائمة طراز E-Class، كبديل لطراز بي إم دبليو الفئة الخامسة، حيث يعمل بمحرك ينتج قوة تصل إلى 315 حصانا.





من بعده، ضمت القائمة طراز أودي A6، كأحد البدائل البارزة لطراز بي إم دبليو الفئة الخامسة، ويطرح بمحرك توربيني مزدوج بسعة 3 لترات وينتج قوة 444 حصانا.





في ختام القائمة، جاء من ماركة جينيسيس، طراز G80 ضمن البدائل المتميزة لطراز بي إم دبليو الفئة الخامسة، ويتوفر بمحرك بسعة 3.5 لتر وينتج قوة 375 حصانا.



