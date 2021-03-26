صور.. أسعار ومواصفات سيارات فورد في السوق المصرية 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوفر بالسوق المصرية خلال عام 2021 مجموعة متميزة من سيارات فورد، بفئات وأسعار ومواصفات مختلفة.

وجمع موقع hatla2ee في قائمة، سيارات ماركة فورد التي تتوفر بالسوق المصرية خلال العام الجاري.

وبدأها بطراز فورد فيستا، الذي يتوفر منه للبيع فئة وحيدة هي فئة مانيوال هاتشباك BAS 3 DRS 2019 التي تعمل بمحرك بقوة 1000 سي سي، وتكلفتها 229 ألف جنيه.





من بعده ضمت القائمة، طراز فورد إيكوسبورت، الذي يتوفر منه بالسوق المصرية الفئة الأوتوماتيك TREND PLUS 2021 التي تعمل بمحرك بقوة 1000 سي سي تربو، وتكلفتها 325 ألف جنيه.

وتليها فئة أوتوماتيك SPORT PLUS 2021 التي تعمل بمحرك بقوة 1000 سي سي تربو، وتكلفتها 370 ألف جنيه.





من بعده ضمت القائمة طراز فورد فوكس، الذي يتوفر منه للسوق المصرية 5 فئات، الافتتاحية هي فئة أوتوماتيك TREND 4D 2021 التي تعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي، وتكلفتها 345 ألف جنيه.

وأعلى فئة هي أوتوماتيك TITANIUM X 4D 2021 التي تعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي، وتكلفتها 465 ألف جنيه.





من بعده يتوفر بالسوق المصرية من فورد طراز كوجا، ويطرح منه 4 فئات، الافتتاحية هي فئة أوتوماتيك TREND 2019 التي تعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي، وتكلفتها 414 ألف جنيه.

وأعلى فئة هي أتوماتيك ST 2019 التي تعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي، وتكلفتها 564 ألفا و900 جنيه.





ثم طراز فورد فيوجن الذي يتوفر منه بالسوق المصرية 7 فئات، الافتتاحية هي فئة أوتوماتيك TREND 2020 التي تعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي تربو، وتكلفتها 454 ألفا و900 جنيه.

وأعلى فئة هي أوتوماتيك TITANIUM 2021 التي تعمل بمحرك بقوة 2000 سي سي تربو، وتكلفتها 675 ألف جنيه.



