الإمارات تدين استهداف الحوثي للسعودية: تحد سافر للمجتمع الدولي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت دولة الإمارات، الجمعة، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مدينة نجران السعودية بصاروخ باليستي.

وأكدت الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن "الهجوم الحوثي استهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة بصاروخ اعترضته قوات التحالف".

وأضافت أن "استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".

وحثت المجتمع الدولي على "اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين".

ولفتت إلى أن "استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا و دليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

وجددت الوزارة "تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

و أكد البيان أن "أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الإمارات تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها".

وفي سياق متصل، عبرت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الجبان الذي استهدف محطة لتوزيع المنتجات البترولية في جازان في السعودية.

وأكدت وزارة الخارجية، أن "الإمارات تندد بهذا العمل الإرهابي والتخريبي الذي يستهدف المنشآت الحيوية والمدنية في المملكة ويهدد أمن إمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين".