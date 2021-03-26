رهانات النمو الاقتصادي الأمريكي تدعم وول ستريت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استفادت الأسهم الأمريكية بشكل كبير من بيانات قوية لأكبر اقتصاد في العالم، ما يؤشر على التعافي من تداعيات الجائحة.

وارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت في بداية تعاملات اليوم الجمعة إذ اشترى المستثمرون أسهم البنوك والطاقة التي تُتداول بأقل من قيمتها، مراهنين على ما يتوقعون أن يكون أسرع نمو اقتصادي منذ 1984.

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية، الخميس، أن تقديراتها النهائية لارتفاع إجمالي الناتج المحلي فاقت التوقعات، حيث بلغت نسبته 4.3% في الربع الأخير من 2020.

وفي بورصة وول ستريت، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 61.6 نقطة أو ما يعادل 0.19% إلى 32681.07 نقطة.



بينما، قفز المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 7.6 نقطة أو ما يعادل 0.19% إلى 3917.12.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 18.3 نقطة أو ما يعادل 0.14% إلى 12996.026 نقطة.

وبدأت الأسهم الأمريكية في التعافي من التداعيات السلبية لفيروس كورونا التي أضرت بأكبر اقتصاد في العالم خلال العام الماضي.

وسجلت الولايات المتحدة منذ تفشي الوباء وحتى الآن نحو 30.1 مليون إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات نحو 546 ألف وفاة.

توقعات باول

وخلال جلسة استماع في الكونجرس، شدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) جيروم باول، على أن الاقتصاد الأمريكي تضرر بشدة جراء الجائحة ولا يزال بعيدا من التعافي.

وقال باول، إن "أي تغيير في السياسة النقدية التي يتّبعها حاليا المصرف المركزي لن يحصل إلا "تدريجيا وبشفافية كبيرة".تراجع الدخل الشخصي في أمريكا بشدة خلال الشهر الماضي



الدخل الشخصي

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الجمعة تراجع الدخل الشخصي في الولايات المتحدة بشدة خلال فبراير/شباط الماضي بعد ارتفاعه خلال يناير/كانون الثاني الماضي.

وذكرت وزارة التجارة أن الدخل الشخصي تراجع في الولايات المتحدة خلال فبراير/شباط الماضي بسنبة 7.1% بعد ارتفاعه خلال الشهر السابق بنسبة 10.1%.



وكان المحللون يتوقعون تراجع الدخل الشخصي بنسبة 7.3% ، بعد ارتفاعه بنسبة 10% وفقا للبيانات الأولية خلال الشهر السابق.



جاء التراجع الحاد للدخل الشخصي بسبب تراجع الإنفاق الحكومي على المساعدات الحكومية بعد توزيع شيكات دعم بقيمة 600 دولار لكل فرد في يناير/كانون الثاني الماضي.



كما أشار تقرير وزارة التجارة الأمريكية إلى تراجع الإنفاق الشخصي خلال فبراير/شباط الماضي بنسبة 1% بعد ارتفاعه بنسبة 3.4% خلال يناير/كانون الثاني يناير الماضي وفقا للبيانات المعدلة.



كان المحللون يتوقعون تراجع الإنفاق الشخصي بنسبة 0.7% سنويا خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 2.4% خلال يناير/كانون الثاني الماضي وفقا للبيانات الأولية.