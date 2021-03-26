مميزات انفينيتي Q50 2021 في السعودية Infiniti Q50

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – انفينيتي Q50 2021 هي واحدة من أفضل سيارات السيدان المتوفرة حالياً في السوق السعودي، والتي يُمكنك شراؤها من وكيل الصانع الياباني الفاخر بالمملكة شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة، واليوم سنتعرف على أبرز مميزاتها وبعض المعلومات الهامة عنها.

مقصورة عالية التقنية

تأتي السيارة مع نظام تحكم في المُناخ ثلاثي المناطق، مع نظام صوتي بست مُكبرات أو بوز بـ 16 مكبر صوت، ونظام انفينتي InTouch المُتكامل مع كلاً من آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما يدعم وظيفة الأوامر الصوتية، وغيرها الكثير من التقنيات التي تُعزز تنافسيتها في هذا القطاع.

راحة ورفاهية للسائق والرُكاب

تأتي السيارة مجهزة بأفضل الجلود والمواد الفاخرة وتصميمها الهندسي عالي الحرفية، حيث تعزز عجلة القيادة الرياضية سيطرتك على الطريق، مع مقبض ناقل حركة ملفوف بالجلود، بينما تم تصميم المقاعد لدعم طريقة جلوسك والتأكد من راحة الرُكاب، مع بطانة إضافية للركبة على جانب الكونسول الوسطي.

وتتوفر بنظام التعليق الديناميكي الرقمي والذي يأتي بإعدادين مميزين، وهما القياسي للتوجيه المريح والديناميكي، أو الرياضي لمرونة أفضل، كما تتوفر ستة أنماط مميزة للقيادة، أو خصص لنفسك نمطاً معيناً، لتقوم السيارة بتعديل المحرك ونظام التعليق وناقل الحركة وإعدادات التوجيه للتناغم مع اختيارك ومزاجك.

مستويات أمان عالية

تتوفر السيارة بالعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق النشطة والتي تشتمل على تقنية التحكم الذكية بتثبيت السرعة، ونظام التدخل لمنع التصادم الخلفي، ونظام التحذير التنبؤي قبل الإصطدام الأمامي، بالإضافة إلى نظام التحذير من وتفادي مغادرة حارة السير، مع نظام التحذير من مغادرة حارة السير ونظام منع مغادرة حارة السير.

كما تأتي مُجهزة أيضاً بالفرملة الطارئة في حالات التوجه الأمامي مع خاصية اكتشاف المشاة، ونظام التحكّم النشط للحفاظ على المسار، مع نظام التوجيه المباشر المتكيّف، ونظام شاشة الرؤية الشاملة بزاوية 360 درجة، بالإضافة إلى نظام الإنارة الأمامية المتكيفة، كما تم استخدام الفولاذ عالي الصلابة للمحافظة على سلامتك في حالات التصادم.

محرك قوي

تتوفر انفينيتي Q50 بخيارين للمحركات V6 توين تيربو 3.0 لتر كلاهما يتصلان بناقل أوتوماتيكي بسبع سرعات بقوة 300 أو 400 حصان بعزم 400 أو 475 نيوتن.متر.

وفي الختام، تتوفر السيارة عند الوكيل شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة بثلاثة فئات بهذه الأسعار:

لوكس بسعر 173,700 ريال سعودي

لوكس سينسوري بسعر 185,400 ريال سعودي

ريد سبورت 400 بسعر 229,900 ريال سعودي

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