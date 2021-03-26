بعد قرار تيسلا، جنرال موتورز قد تقبل بتكوين لشراء سياراتها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – فتحت تيسلا أبواب قبول العملات الرقمية لشراء منتجات السيارات مؤخراً مع إعلان إيلون ماسك عن قبول بتكوين رسميًا لشراء سيارات تيسلا.

والسؤال هنا هل سنرى تأثير الدومينو كما يطلق عليه في صناعة السيارات مع تقبل المزيد من الشركات للعملات الرقمية؟ الأمر ممكن جداً، وقد نبدأ بجنرال موتورز، والتي أعلنت عن دراسة الفكرة بشكل جاد.

رئيس جي إم، ماري بارا، أكدت إن الشركة تدرس قبول بتكوين للدفع للمنتجات والخدمات المختلفة، وسيعتمد القرار على مدى اهتمام العملاء بالدفع عبر العملات الرقمية.

ولكن اهتمام جي إم بالعملات الرقمية يتوقف عند هذا الحد، حيث أكدت بارا إنه لا توجد أي خطط للاستثمار بشكل مباشر في العملات الرقمية مثل تيسلا، والتي اشترت ما يعادل 1.5 مليار دولار (5.6 مليار ريال) من بتكوين مؤخرًا ضمن استراتيجية تنويع مصادر دخل العلامة.