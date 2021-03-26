هل يستهلك القير الأوتوماتيك الوقود بشكل أكبر من اليدوي؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – من المعتقدات الشائعة بين كثير من قائدي السيارات هو أن السيارات التي تمتلك قير أوتوماتيك تستهلك وقود بشكل أكبر من السيارات التي تمتلك قير يدوي، فما هو مدى صحة هذا الاعتقاد؟

أجاب خبراء نادي السيارات الألماني ADAC، أن هذا الاعتقاد خاطئ تماماً، مؤكدين أن السيارات المجهزة بقير أوتوماتيك تستهلك وقود أقل من اليدوي.

وأشار الخبراء الألمان إلى أن هذا الاعتقاد الخاطئ أنتشر قديماً بين السائقين لأن موديلات السيارات الأوتوماتيكي في المعتاد تكون أثقل من الموديلات المجهزة بقير يدوي، وهو ما يستدعي أن يقوم المحرك ببذل مجهود أكبر لتحريك السيارة، مما يزيد من استهلاك الوقود.

إلا أن الخبراء أكدوا أن القير الأوتوماتيك في السيارات الحديثة يمكنه أن يوفر الوقود بشكل أكبر من القير اليدوي وذلك عبر خفض عدد لفات المحرك (RPM).

وأضاف الألمان إن القير الأوتوماتيك في المعتاد يحتوي على سرعات قد تصل إلى 9 سرعات، وهو ما يساعد في تقليل صرفية الوقود، خاصة عند الاستعانة ببرامج التوفير في استهلاك الوقود في السيارات الحديثة.

الجدير بالذكر، فإن التجارب أظهرت أن الكثير من السائقين لا يغيرون سرعة القير اليدوي إلا عند ارتفاع عدد لفات المحرك، حتى أن البعض منهم قد ينسى أن يقوم بعملية تغيير السرعة، وهو ما يرفع من صرفية الوقود بشكل كبير مقارنة بالقير الأوتوماتيك.