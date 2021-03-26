المتحدة للسيارات تدشن معرضها الإلكتروني الأول (Buy Online) www.umc.com.sa

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – دشنت الشركة المتحدة للسيارات الوكيل الرسمي في المملكة للعلامات التجارية الأمريكية كرايسلر، دودج، جيب ورام والعلامات الإيطالية فيات وألفا روميو خدمة شراء السيارات عبر الانترنت من خلال الموقع الرسمي للشركة www.umc.com.sa، وذلك ضمن سياستها التطويرية والتوسعية الرقمية في كافة مدن المملكة، وتعد هذه الصالة الافتراضية من أوائل المعارض الالكترونية في سوق السيارات السعودي.

وتم حفل تدشين في المقر الرئيسي لشركة المتحدة للسيارات بالعاصمة الرياض وبحضور سعادة نائب الرئيس التنفيذي الأستاذ حسن بن محمد الشمراني وعددا من المسؤولين وقيادات المتحدة للسيارات، وفريق التسويق، وعدد من رجال الاعلام والصحافة العامة والمتخصصين في مجال السيارات، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وستتيح الصالة الافتراضية الجديدة للعملاء خدمات عديدة من أبرزها:

1. إمكانية شراء السيارة ودفع كامل المبلغ وإنهاء كل الإجراءات عبر الموقع الرسمي

2. سهولة وسلاسة الدخول على الموقع سواء عبر أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة الذكية

3. إمكانية استبدال السيارة المستخدمة من طرازات الشركة المتحدة للسيارات على ألا يتعدى عمر المركبة (5) سنوات.

4. المشاهدة والاطلاع على تفاصيل كافة السيارات الجديدة.

5. حجز السيارات الجديدة بسرعة وسهولة.

6. التواصل مع مركز خدمة العملاء والدعم الفني للشركة من خلال المحادثة المباشرة عبر تطبيق الواتساب.

7. سهولة حجز مواعيد خدمات ما بعد البيع من الصيانة وقسم السمكرة والدهان وقطع الغيار.

8. حجز مواعيد تجربة القيادة للسيارات الجديدة

كما توفر الشركة للعملاء الأفراد على الموقع الإلكتروني عددا من الخدمات المجانية، مثل، تظليل السيارة بعازل حراري أو حماية الدهان بتقنية النانو، وهذه الخدمات مجانية في حالة شراء السيارة الجديدة عن طريق الموقع الالكتروني.

وتأتي هذه الخطوات تماشيا مع سياسة شركة المتحدة للسيارات في تقديم أفضل الخدمات لعملائها الكرام تشجيعا منها ودعما لهم من أجل مواكبة للتطور والتحول الرقمي وفقا لرؤية السعودية 2030.