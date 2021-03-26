“وزارة النقل” تهدف إلى الوصول لصفر وفيات على الطرق

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشف “بدر الدلامي” نائب وزير النقل لشؤون الطرق عن الإنجازات التي حققتها الوزارة في سبيل تحقيق الريادة على مستوى شبكة الطرق العالمية، كاشفًا عن إنشاء ما يُقارب من 73 ألف كيلومتر من الطرق خلال العقود الماضية.

وأشار إلى أن الوزارة افتتحت العام الماضي 2000 كيلومتر من مشاريع شبكة الطرق الموسعة، ضمت إلى الشبكة السابقة لتصل في مجموعها إلى 75 ألف كيلومتر طولي من الطرق المعبدة، إضافة إليها الطرق غير المعبدة “الطرق الترابية” وعددها يفوق 150 ألف كيلومتر من الطرق المفتوحة.

وأضاف: “الألفا كيلومتر المضافة إلى شبكة الطرق الموسعة هي نتاج 33 مشروعا في 6 مناطق والقائمة تطول للعديد من المشاريع بأن التي ستنفذ وتفتح للحركة في هذا العام، لتضم إلى مجموعات شبكة الطرق، واليوم نحن نفخر بأن السعودية احتلت المرتبة الأولى من ناحية تواصل الطرق، وهذه مفخرة لنا جميعًا، ونعمل على استمراريتها”.

واستكمل: “ونحن اليوم في طور العمل ضمن استراتيجية تهدف في طياتها إلى وضع السعودية في المكانة التي تليق بها على مستوى الدول العشرة الأوائل على مستوى العالم من ناحية أمان وجودة شبكات الطرق بمختلف أنواعها”، وذلك بحسب قناة العربية.

وأوضح الدلامي أن هناك لجنة وزارية مشكلة بهدف رفع السلامة المرورية وتضم عددًا من الوزارات الحكومية؛ على رأسها وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة النقل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و12 مؤسسة ووزارة أخرى للعمل بمنظومة واحدة، واستطاعت بالفعل الحد من الحوادث المرورية في السعودية بنسبة 21% والوفيات بنسبة 24%، والهدف هو الوصول إلى نسبة 0% من الوفيات.